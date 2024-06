watchOS 11 : une nouvelle application Traduire arrive sur l’Apple Watch

Récemment annoncé, watchOS 11 intègrera une nouvelle application de traduction. Adaptée de son homologue iOS, cette application permettra dès l’automne d’effectuer des traductions rapides sans nécessiter l’utilisation d’un iPhone. La nouvelle mise à jour watchOS 11, présentée lors de la WWDC 2024, révolutionne l’utilisation de l’Apple Watch pour les voyageurs grâce à une application de traduction intégrée.

Disponibilité et accès anticipé pour les développeurs

Révélé le 10 juin lors de la conférence inaugurale de la WWDC 2024, watchOS 11 apporte une multitude d’innovations. Parmi elles, l’intégration de l’application Traduire sur les Apple Watch permettra d’obtenir des traductions instantanées dans 20 langues directement depuis votre poignet, sans devoir sortir votre iPhone. Cette fonctionnalité, attendue depuis quatre ans après son lancement sur iOS avec iOS 14 en 2020, se révèle particulièrement utile pour les utilisateurs en déplacement.

Selon Neowin, il faudra toutefois attendre un peu pour bénéficier pleinement de cette nouveauté. Bien que watchOS 11 soit déjà accessible en version bêta pour les développeurs, sa version publique ne sera disponible qu’à l’automne.

Traductions en 20 langues disponibles sur Apple Watch

L’application Traduire sur Apple Watch prendra en charge 20 langues, parmi lesquelles le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, l’ukrainien et le portugais. Bien que moins exhaustive que Google Traduction, l’application d’Apple bénéficiera d’une intégration optimale avec l’Apple Watch et d’une interface semblable à celle de l’iPhone pour une prise en main intuitive. Cette version watchOS promet d’être particulièrement pratique au quotidien grâce à un widget « Défilement intelligent » permettant de lancer une traduction en un clic.

Fonctionnalités avancées pour les voyageurs

L’application pourra détecter automatiquement si vous voyagez dans un autre pays pour adapter la langue de traduction en conséquence, rendant son utilisation encore plus intuitive. De plus, elle permettra de lire les traductions à voix haute via le haut-parleur de l’Apple Watch et de télécharger des langues pour une utilisation hors ligne. Elle est idéale pour les voyages à l’étranger hors des zones de couverture cellulaire.