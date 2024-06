HTC fait son retour avec le U24 Pro

Est-ce que vous vous souvenez de HTC, cette marque taïwanaise qui a brillé à l’époque des premiers smartphones Android ? Elle revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau modèle : le HTC U24 Pro.

HTC évoque des souvenirs chez beaucoup d’entre nous. Connue pour son rôle pionnier durant les débuts d’Android, la marque taïwanaise a perdu de sa superbe au fil des années. Cependant, les choses pourraient changer avec l’annonce du HTC U24 Pro, un smartphone Android prometteur.

Un smartphone haut de gamme à un prix compétitif

Le HTC U24 Pro devrait être proposé en France au prix de 549 euros. Ce nouveau modèle est équipé d’un SoC Qualcomm, le chipset Snapdragon 7 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM DDR5 et 256 Go de ROM UFS 3.1. De plus, le stockage peut être étendu grâce à une carte microSD.

Ce smartphone intègre également une batterie de 4 600 mAh, supportant une charge filaire jusqu’à 60 W et une charge sans fil jusqu’à 15 W. La charge inversée sans fil est également possible, avec une puissance maximale de 5 W.

Le successeur du HTC U23 Pro arbore un écran FHD+ OLED de 6,8 pouces, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format d’image de 20:9. À l’avant, un appareil photo de 50 mégapixels est intégré dans un petit trou. Il est doté d’une ouverture de f/2,45, d’une mise au point automatique et d’un contrôle gestuel assisté par l’IA.

Une configuration triple caméra performante

À l’arrière, le HTC U24 Pro dispose d’une triple caméra, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,88) avec stabilisation optique et enregistrement vidéo 4K. Un téléobjectif de 50 mégapixels (f/2,2), ainsi qu’un objectif grand angle et de profondeur de 8 mégapixels (f/2).

Avec un poids d’environ 199 g, le HTC U24 Pro est compatible avec la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, le NFC. Il possède une prise audio de 3,5 mm. Protégé par du Gorilla Glass, il est également étanche avec une certification IP67. Le système d’exploitation utilisé est Android 14.

Une tentative de retour sur le marché

En somme, avec le HTC U24 Pro, la marque taïwanaise HTC cherche à renouer avec le succès. Ce nouveau smartphone semble avoir des atouts intéressants. Cependant, sans un effort marketing conséquent, il risque de rester dans l’ombre.