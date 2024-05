Playstation : un State of Play prévu ce jeudi soir

Plein de nouveaux jeux annoncés ! C’est en tout cas la promesse de Playstation, qui a annoncé une conférence pour ce jeudi soir, à 23h59 très précisément. Ce State of Play, le deuxième de l’année, se focalisera sur des jeux Playstation 5 et Playstation VR 2.

14 jeux

« Le State of Play est de retour ! Rejoignez-nous en direct pour découvrir des annonces sur des titres PS5 et PS VR2, ainsi qu’un aperçu des jeux PlayStation Studios qui sortiront plus tard cette année », indique Sony. « Cette émission de plus de 30 minutes présentera 14 titres et commencera le 30 mai au soir, à minuit heure de Paris, sur YouTube, Twitch et TikTok. Rendez-vous sans faute ! », écrit Playstation dans une publication sur X.

Parmi les jeux potentiellement montrés, un nouveau platformer avec Astro Bot, le jeu service Concord ou le portage PC de God of War Ragnarok. Sony s’attelle également à Marvel’s Wolverine d’Insomniac Games ou Fairgame$ de Haven Studios, mais leur présentation n’est pas certaine. Parmi les autres annonces possibles figurent Silent Hill 2 et la PS5 Pro, dont on entend parler depuis un moment.