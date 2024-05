Est-il prudent d’installer One UI 6.1 sur ces Samsung Galaxy ?

Les Galaxy de 2023 rencontrent des problèmes avec la mise à jour One UI 6.1, entraînant une diminution significative de l’autonomie de la batterie. Les utilisateurs signalent que leur smartphone ne parvient plus à tenir une journée complète en utilisation normale.

Une diminution d’autonomie allant de 20 à 30 % a été constatée

Des propriétaires de Galaxy S23, Z Fold 5 et Z Flip 5 partagent sur Reddit leurs problèmes de batterie après avoir mis à jour leurs appareils avec One UI 6.1. Ils signalent une baisse d’autonomie allant de 20 à 30 %. Par exemple, Embarrassed-Degree45 mentionne que son téléphone « consomme environ 30 % de batterie en plus qu’auparavant ».

Un autre utilisateur, twills011, a partagé qu’après seulement 10 minutes de visionnage sur YouTube Kids, sa batterie avait chuté de 85 % à 65 %, un changement alarmant. Ces baisses drastiques d’autonomie entraînent une décharge rapide de la batterie. Elles conduisent certains smartphones à s’éteindre dès l’après-midi, ce qui ne permet plus une utilisation normale sur une journée entière, selon les discussions sur Reddit, il y a un mois. Jusqu’à présent, aucune amélioration n’a été observée, comme le confirme SamMobile, qui rencontre également ce problème.

Comment peut-on atténuer ces problèmes ?

Samsung n’a pas encore officiellement reconnu le problème signalé ici. Pour ceux confrontés à une baisse d’autonomie, il est recommandé de prendre des mesures pour limiter les dégâts. Cela inclut la désactivation des fonctionnalités énergivores telles que Always On Display et l’utilisation des modes d’économie d’énergie pour réduire la consommation de la batterie. Vider le cache des applications les plus utilisées peut également être utile.

En dernier recours, une réinitialisation complète du téléphone peut sembler extrême, mais elle pourrait résoudre le problème. Une approche supplémentaire consiste à réinstaller les applications une par une plutôt que de restaurer à partir d’une sauvegarde. Cette méthode a été efficace pour certains utilisateurs de Pixel 8 de Google.