Google Pixel 9, 9 Pro & 9 Pro XL. : à quels designs s’attendre ?

La conférence Google I/O du 14 mai 2024 était entièrement dédiée à l’IA et à Android 15. En effet, des fuites parallèles ont été nécessaires pour obtenir des informations sur les futurs smartphones de la société américaine.

Pixel 9 : Attentes déçues à la Google I/O ?

Lors de l’événement Google I/O du 14 mai 2024, nombreux étaient les fans de Google à espérer des détails sur les Pixel 9. Malgré la récente sortie du Pixel 8a une semaine auparavant, certains escomptaient des révélations sur les prochains modèles. Cependant, la vedette de la conférence était l’intelligence artificielle et ses avancées. Malgré cela, les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL ont été au centre des discussions grâce à des fuites provenant du site russe Rozetked, fournissant un aperçu complet de leurs caractéristiques, design et dimensions.

Une refonte du module photo

Google semble avoir adopté un nouveau design pour les générations à venir, confirmant les fuites antérieures. Les bords arrondis seraient remplacés par des tranches plates, s’alignant sur la tendance initiée par Apple. Les tailles d’écran varieraient légèrement, avec 6,24 pouces pour le Pixel 9, 6,34 pouces pour le Pixel 9 Pro et 6,73 pouces pour le Pixel 9 Pro XL.

Tous les modèles Pixel 9 bénéficieraient d’un écran Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et seraient équipés de la puce Tensor G4 de Google, optimisée pour l’IA. Même si tous les modèles devraient avoir un stockage minimal de 128 Go, les versions Pro et Pro XL auraient 16 Go de RAM, tandis que le Pixel 9 standard en aurait 12 Go. Google prévoirait d’équiper ses modèles Pixel 9 Pro et Pro XL d’un :

triple module photo ;

grand-angle ;

téléobjectif avec un zoom optique 5x, tous à 50 Mpx.

Ces détails doivent être pris avec précaution en attendant une confirmation officielle de la part de Google. Pendant ce temps, le Pixel 8a est désormais disponible et semble tenir ses promesses.