L’iPad Air M3 de prochaine génération fait déjà parler de lui

Le prochain iPad Air d’Apple utilisera une puce M3, selon les détails publiés sur X plus tôt aujourd’hui par un compte privé ayant fait ses preuves en matière de partage d’informations précises sur les projets d’Apple.

La semaine dernière, Apple a annoncé ses derniers modèles d’iPad Air équipés de la puce M2. Les deux nouveaux modèles de 11 et 13 pouces remplacent l’ancien iPad Air M1 de 10,9 pouces, sorti en 2022. Apple vient également d’annoncer de nouveaux modèles d’iPad Pro M4 qui, jusqu’à récemment, étaient censés être équipés de la puce M3.

Combinée à la présentation surprise de la M4 par Apple, la rumeur d’aujourd’hui suggère qu’Apple prévoit de maintenir l’iPad Air un pas derrière l’iPad Pro en termes de générations de processeurs. Compte tenu des récentes annonces, il est très tôt pour spéculer sur une future génération d’iPad Air, mais des rumeurs ont suggéré qu’Apple prévoit d’introduire un iPad Air OLED de 10,8 pouces, et que la tablette pourrait sortir entre 2026 et 2028.

Selon Apple, le nouvel iPad Air est près de 50 % plus rapide que le précédent iPad Air M1. Par rapport à l’iPad Air A14 Bionic, il est trois fois plus rapide. L’iPad Air est proposé à partir de 719 euros, tandis que l’appareil de 13 pouces est proposé à partir de 969 euros, et les deux tailles seront disponibles à partir de ce mercredi 15 mai.