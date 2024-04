Playstation Plus : les jeux ajoutés en avril 2024

Ca y est, c’est fait ! Comme tous les mois, Playstation a ajouté de nouveaux jeux à son catalogue Playstation Plus Extra et Playstation Plus Premium. Ils sont disponibles depuis mardi 16 avril. Sans plus attendre, voici les nouveaux titres que vous pouvez téléchargez dès maintenant.

Jeux du PlayStation Plus Extra et Premium pour avril 2024

Animal Well | PS5 [sortie le 9 mai]

Tales of Kenzera: Zau | PS5 [sortie le 23 avril]

Dave the Diver | PS4, PS5

OddBallers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago, le film : Le Jeu vidéo | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Les joueurs avec l’abonnement PlayStation Plus Premium auront aussi le droit aux titres suivants :

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

Rappelons quelques éléments sur ces abonnements. Le Playstation Plus Essentiel (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 71,99€ par an) permet d’accéder à deux jeux téléchargeables par mois, à accéder au multijoueur en ligne et à stocker vos sauvegardes dans le cloud. Le palier Extra (13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an) propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5. Le Premium (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an) ajoute à tout cela 340 jeux supplémentaires, souvent rétro, et propose le streaming dans le cloud et des démos à durée limitée.