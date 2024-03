AirPods 4 : deux nouveaux modèles lancés en septembre ou en octobre ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les fournisseurs d’Apple commenceront à produire deux nouveaux modèles d’AirPods 4 en mai. Sur la base de ce calendrier de production, l’analyste s’attend à ce que les écouteurs soient commercialisés en septembre ou en octobre de cette année.

Concept (fort improbable) d’AirPods 4

Gurman s’attend à ce que les deux modèles AirPods de quatrième génération présentent un nouveau design avec un meilleur ajustement pour les oreilles, une qualité sonore améliorée et un étui de chargement mis à jour avec un port USB-C.

Les modèles les plus haut de gamme d’AirPods 4 seront également dotés d’un système d’annulation active du bruit et d’un haut-parleur dans l’étui de chargement qui pourra diffuser un son pour la géolocalisation Find My, a-t-il précisé.

Apple prévoit d’abandonner les AirPods de deuxième et troisième génération après avoir lancé les deux modèles de quatrième génération, avait-il déclaré précédemment.

Mark Gurman ne s’attend pas à ce que les nouveaux AirPods Pro soient lancés avant l’année prochaine au plus tôt, mais il a indiqué que les modèles actuels bénéficieront d’un nouveau mode d’aide auditive avec iOS 18. Il ajoute qu’Apple travaille également sur une fonction de test auditif pour les AirPods.