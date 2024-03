Google Gemini : les avancées majeures de l’IA redéfinissent l’expérience Google One

Gemini s’intègre à plusieurs applications de Google telles que Gmail, Google Docs, Meet, et autres, afin de proposer une gamme étendue de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Pour accéder à ces avantages, il est nécessaire de souscrire à l’offre Google One AI Premium, qui n’est pas encore accessible en France.

Google annonce des avancées majeures dans l’IA avec le projet Gemini

Google fait actuellement de nombreuses annonces centrées sur l’intelligence artificielle. Le projet Google Bard a été rebaptisé Gemini pour bénéficier de performances accrues. La version 1.5 de Gemini a été rapidement déployée. Il faut noter ce nom, car il devrait continuer à apparaître dans des applications populaires telles que :

Gmail,

Google Docs,

et Google Meet.

La société basée à Mountain View annonce une évolution de son service Google One, qui propose du stockage en ligne avec des fonctionnalités complémentaires.

Dans un communiqué récent, Google rappelle le lancement de l’offre Google One AI Premium, offrant un accès à Gemini Advanced. Cette nouvelle expérience exploite le modèle d’IA 1.0 Ultra, qui est actuellement l’un des plus grands et efficaces disponibles. Cependant, les développements ne s’arrêtent pas là.

Google souligne que de telles fonctionnalités étaient déjà possibles avec les nouveautés de Google Duet annoncées lors de la Google I/O 2023. Néanmoins, avec Gemini, l’entreprise promet des capacités décuplées et des fonctionnalités plus intelligentes que jamais, surpassant les annonces antérieures de Google Duet.

Déploiement international en anglais, mais la France attend patiemment

Google annonce le déploiement de Gemini dans Gmail, Docs, Slides, Sheets et Meet. Débutant aujourd’hui en anglais pour les abonnés du plan AI Premium dans plus de 150 pays. Cependant, à ce jour, il n’a pas encore été observé que cette offre soit accessible en France.

Il est possible que les pays européens connaissent un léger décalage dans son déploiement, une tendance souvent constatée avec les outils d’IA générative. Aux États-Unis, cette offre est tarifée à 19,99 dollars par mois et inclut également un accès à 2 To de stockage.