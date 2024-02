L’iPhone 16 Pro pourrait être décliné en 2 nouvelles couleurs

Les prochains iPhone 16 Pro d’Apple pourraient être proposés dans les toutes nouvelles couleurs “Desert Titanium” et “Titanium Gray”, selon le leaker connu sous le nom de Majin Bu.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Majin Bu indique que le “Desert Titanium” sera similaire à l’option de couleur Or proposée sur l’iPhone 14 Pro en 2022, mais plus “profond” et plus “lourd”. D’autre part, le “Titanium Gray” sera apparemment similaire à la teinte Space Gray proposée sur l’iPhone 6 en 2014.

L’iPhone 15 Pro est disponible en titane naturel, titane bleu, titane blanc et titane noir. Il convient de noter qu’il n’y a pas d’iPhone 15 Pro avec une finition Or. Celle-ci était disponible de l’iPhone 5S de 2013 à l’iPhone 8 de 2017, puis de l’iPhone XS de 2018 à l’iPhone 14 Pro de 2022. La réintroduction d’une teinte Or avec l’iPhone 16 Pro semble donc très plausible.

Les iPhone Pro d’Apple ont toujours été disponibles dans un maximum de quatre couleurs au lancement, généralement avec des options de base noir, blanc et or à côté d’une couleur comme le vert, le bleu ou le violet. En d’autres termes, s’il est très probable que les coloris titane blanc et titane noir soient repris de l’iPhone 15 Pro à l’iPhone 16 Pro, il est loin d’être certain que titane naturel et titane bleu soient maintenus. Il est possible que ces options de couleur soient abandonnées au profit de “Desert Titanium” et “Titanium Gray”.

Il s’agit de la première rumeur concernant les options de couleur de l’iPhone 16 Pro et Majin Bu a un bilan mitigé en ce qui concerne la révélation d’informations précises sur les projets d’Apple. Néanmoins, il est probable que d’autres informations émergeront dans les mois à venir, à l’approche du lancement de l’appareil.