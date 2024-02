Cyberattaques : une enquête ouverte après le piratage massif des données de santé des Français

Une cyberattaque massive. La CNIL a confirmé la semaine dernière le vol de données de plus de 33 millions d’assurés sociaux français, après une cyberattaque concernant deux opérateurs de tiers payants, à savoir Viamedia et Almerys. Cette attaque a eu lieu fin janvier.

33 millions de Français concernés

Cette fuite de données concerne plus de 33 millions de personnes. Les données concernées sont l’état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, le nom de l’assureur santé ainsi que les garanties du contrat souscrit. Les informations bancaires, les données médicales, les remboursements santé, les numéros de téléphone, les mails et les coordonnées postales ne sont toutefois pas concernées.

Après un dépôt de plainte de Viamedia, dont le directeur général, Christophe Candé, a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une attaque par ransomware mais d’une intrusion dans sa plateforme, le parquet de Paris a ouvert une enquête, et l’a confiée à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire, a indiqué l’AFP. Ces investigations portent sur les portent sur les infractions d’atteinte à un système automatisé de données, de collecte frauduleuse de données à caractère personnel et recel d’un délit. Il faudra donc attendre les conclusions des enquêteurs pour savoir qui est derrière cette cyberattaque massive.