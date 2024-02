iPhone 16 Pro Max : une autonomie de batterie jamais atteinte ?

L’iPhone 16 Pro Max pourrait offrir l’autonomie la plus longue jamais proposée sur un iPhone, selon des rumeurs coréennes détaillant certaines des améliorations apportées au prochain smartphone haut de gamme d’Apple.

Dans un billet publié la semaine dernière et citant des sources de la chaîne d’approvisionnement, l’utilisateur de Naver connu sous le nom de “yeux1122” corrobore une série de rumeurs concernant l’iPhone 16 Pro, comme l’augmentation de la taille de l’écran de 6,1 à 6,3 pouces. Il explique que l’augmentation de la taille du châssis et les modifications internes permettent à l’appareil d’offrir des capacités de zoom optique accrues, faisant probablement référence à l’adoption de la caméra tétraprisme 5x téléobjectif introduite l’année dernière sur l’iPhone 15 Pro Max.

Yeux1122 a ajouté que l’augmentation de la taille sera probablement à peine perceptible par rapport au modèle actuel, mais que l’iPhone 16 Pro aura toujours des bords plus larges que le Galaxy S24 de Samsung. L’appareil devrait également être doté d’une batterie de taille similaire ou supérieure. L’iPhone 16 Pro était le seul appareil de la gamme qui ne figurait pas dans un rapport publié la semaine dernière et détaillant les capacités des batteries des iPhone de nouvelle génération.

Dans un message ultérieur, Yeux1122 explique que de nombreux composants de l’iPhone 16 Pro bénéficieront d’une meilleure consommation d’énergie. Plus étonnant encore, le rapport ajoute que l’iPhone 16 Pro Max contiendra une batterie plus grande afin d’atteindre l’autonomie la plus longue jamais proposée sur un iPhone. L’iPhone 15 Pro Max affiche actuellement une autonomie de 29 heures, alors peut-être que l’iPhone 16 Pro Max dépassera les 30 heures pour la première fois.

Un rapport de la semaine dernière laissait entendre que l’iPhone 16 Pro Max serait doté d’une batterie 5% plus grande que celle de son prédécesseur, soit un total de 4 676 mAh. Bien qu’il s’agisse d’une très faible augmentation, il est possible que d’autres gains d’efficacité contribuent à améliorer l’autonomie globale de l’appareil.

Parmi les autres détails partagés sur Naver, on trouve la rumeur selon laquelle les modèles iPhone 16 Pro continueront à offrir 8 Go de mémoire, et qu’Apple a apparemment amélioré le processus de fabrication du cadre en titane de l’appareil tout en réduisant les coûts. La gamme iPhone 16 devrait être annoncée à l’automne.