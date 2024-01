WhatsApp ajoute les sondages dans les chaînes publiques

Jusqu’à présent, les sondages n’étaient disponibles que dans les discussions de groupe. Désormais, ils font leur apparition sur les canaux WhatsApp, vous donnant la possibilité de répondre aux questions posées par les créateurs de contenu que vous suivez sur la plateforme.

WhatsApp améliore les discussions de groupe avec une nouvelle fonction de sondage

Les discussions de groupe sur WhatsApp sont idéales pour rester en contact avec la famille et les amis. Cependant, lorsque des décisions doivent être prises, la prolifération des messages peut être frustrante et les conversations hors sujet peuvent rapidement devenir intrusives. Pour remédier à cette situation, l’application de messagerie du groupe Meta avait déjà introduit la fonction de sondage dans les discussions, et elle prévoit maintenant de l’étendre.

Découverte par le site WABetaInfo, spécialisé dans l’actualité de WhatsApp, cette fonctionnalité a commencé à être déployée auprès de certains utilisateurs inscrits à la version bêta de WhatsApp sur iOS, la version 24.1.10.76. En pratique, cette nouvelle fonctionnalité permet à l’administrateur d’un canal WhatsApp de lancer un sondage auprès des abonnés du canal.

Les adeptes de la chaîne peuvent alors facilement répondre au sondage en tapant simplement sur la réponse de leur choix. WABetaInfo souligne que les réponses sont anonymes et que les utilisateurs ne peuvent voir que le nombre total de réponses pour chaque proposition. De même, l’administrateur n’a pas accès aux informations concernant les votants pour chaque option.

Une fonctionnalité déjà disponible pour les échanges

Cette fonctionnalité n’est pas exclusive aux discussions WhatsApp, mais elle est disponible dans les conversations depuis environ un an. Elle est particulièrement utile pour faciliter la planification des rendez-vous, le choix d’un restaurant ou la sélection d’un film au cinéma. Les utilisateurs n’ont plus besoin d’échanger de nombreux messages, ils peuvent simplement créer un sondage avec plusieurs options.

En étendant désormais cette fonctionnalité aux chaînes, WhatsApp entend répondre aux besoins des créateurs de contenu qui souhaitent maintenir un lien avec leur communauté. Cette approche n’est pas sans rappeler ce que propose Instagram via les stories, en offrant la possibilité de sonder les abonnés et de recueillir leurs avis sur différents sujets.