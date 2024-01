Tizen OS : des mises à jour prévues pour les utilisateurs de téléviseurs Samsung

Samsung Electronics suit les traces de son rival LG Electronics en prévoyant de déployer des mises à jour pour ses téléviseurs équipés de Tizen. Une excellente nouvelle pour les détenteurs de téléviseurs Tizen.

Avant le CES, LG a attiré l’attention en annonçant qu’à partir de 2024, ses téléviseurs fonctionnant avec le système d’exploitation webOS recevraient des mises à jour pour une période de cinq ans. Cette initiative, relativement innovante dans le secteur des téléviseurs, s’écarte des pratiques habituelles.

En effet, chez Samsung et LG notamment, les téléviseurs conservent généralement la version logicielle de leur année de sortie sans bénéficier des mises à jour ultérieures.

Les téléviseurs LG et Samsung redéfinissent l’expérience grâce à des mises à jour régulières

Si les mises à jour sont devenues monnaie courante pour les smartphones et les ordinateurs, dans le monde des téléviseurs, il s’agit d’une avancée significative. Les consommateurs peuvent désormais se réjouir de l’évolution continue de leurs téléviseurs LG, auxquels de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées.

Samsung, quant à lui, ne reste pas inactif. Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le communiqué de presse du CES 2024, des informations du média AVForums révèlent une initiative similaire. La marque prévoit de proposer des mises à jour logicielles pour ses téléviseurs fonctionnant avec le système d’exploitation Tizen.

Samsung met toutefois en garde contre l’attente systématique de toutes les nouvelles fonctionnalités sur chaque modèle de téléviseur. En effet, la marque précise que des limitations matérielles et de performances peuvent jouer un rôle. La liste des téléviseurs bénéficiant de ces mises à jour et la durée du support restent inconnues. Il semble que Samsung a réagi à l’annonce de son concurrent, et pour l’instant, peu de détails sont disponibles sur le sujet.

Découvrez les nouveautés offertes par Tizen 8

Cette année, Samsung a dévoilé Tizen 8, un tout nouveau système qui intègre des fonctionnalités de gestion des profils. Cette mise à jour permet à chaque membre du foyer de personnaliser l’interface de son téléviseur en fonction de ses préférences, tout en bénéficiant de recommandations de contenus adaptées à ses goûts. L’écran principal est divisé en trois onglets :

“ Pour vous “, qui affiche les sources récemment utilisées et des recommandations de contenus ;

“, qui affiche les sources récemment utilisées et des recommandations de contenus ; “ Direct “, qui donne accès aux programmes en cours de diffusion et à un guide TV ;

“, qui donne accès aux programmes en cours de diffusion et à un guide TV ; et “Apps“, une boutique d’applications.

En plus de ces fonctionnalités, Tizen 8 propose deux nouveaux menus : Daily+ et Now+.

Daily+ offre un accès rapide au tableau de bord SmartThings pour gérer les appareils connectés à la maison, ainsi qu’un mode Espace de travail pour se connecter à un PC distant ou à Microsoft 365. Il transforme la télévision en espace de télétravail.

Quant à Now+, il propose des widgets tels que la météo, le trafic, les actualités, les caméras de sécurité et des informations relatives aux membres du foyer, comme les anniversaires ou les rendez-vous. Toutes ces fonctions sont facilement accessibles par commande vocale.