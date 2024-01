Honor Magic V2 RSR : le smartphone pliable le plus fin du marché

Honor dévoile son dernier chef-d’œuvre en collaboration avec Porsche Design, présentant le smartphone pliable le plus fin du marché. Contrairement à Samsung, Honor ne se repose pas sur ses lauriers. Après le succès impressionnant du OnePlus Open, Honor continue de surprendre en annonçant le Honor Magic V2 RSR.

Le Honor Magic V2 RSR redéfinit l’élégance des smartphones pliables

Si le Honor Magic V2 a déjà impressionné par sa finesse, la collaboration avec Porsche Design repousse les limites de l’innovation. Cette nouvelle version promet une expérience encore plus raffinée. Elle élève le standing des smartphones pliables à un nouveau niveau.

Le Honor Magic V2 RSR représente une avancée remarquable dans le domaine des smartphones pliables, repoussant les limites de la finesse à de nouveaux niveaux. Son design ultrafin ne mesure que 4,7 mm lorsqu’il est déplié et 9,9 mm lorsqu’il est replié. Il se rapproche ainsi de la finesse des smartphones conventionnels tels que l’iPhone 15 Pro Max, dont l’épaisseur est de 8,3 mm. Ses dimensions sont de 156,7 mm de haut et de 74 à 145,4 mm de large, pour un poids de 234 grammes.

Doté d’un écran Oled interne pliable de 7,92 pouces avec une résolution de 2344 x 2156 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Le téléphone dispose également d’un écran externe de 6,43 pouces avec une définition de 2376 x 1060 pixels, également capable de fonctionner à 120 Hz. Honor promet des pics de luminosité remarquables, atteignant respectivement 1600 et 2500 cd/m².

Puissance, photographie et performance !

Sous le capot, le Honor Magic V2 RSR est équipé d’une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, associée à 16 Go de RAM et à un énorme espace de stockage de 1 To. Il fonctionne sous Android 13 avec MagicOS 7.2, alimenté par une batterie de 5000mAh et bénéficiant d’une charge rapide de 66W.

En termes de photographie, Honor intègre un module caméra au dos du téléphone, comprenant un appareil photo grand angle de 50 mégapixels avec ouverture f/1.9. Il comprend également un ultra grand angle de 50 mégapixels avec ouverture f/2.0, ainsi qu’un téléobjectif de 20 mégapixels (f/2.4).

Bien que sa disponibilité en France reste incertaine, le Honor Magic V2 RSR offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Le prix estimé est d’environ 2 100 euros, défiant ainsi toute concurrence sur le marché.