Apple ne produira que 80 000 Vision Pro au lancement : une possible rupture de stock ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de produire entre 60 000 et 80 000 unités de Vision Pro pour le lancement de l’appareil le 2 février. Compte tenu de la petite taille de la livraison, Kuo pense que le Vision Pro sera “épuisé peu de temps après sa sortie“.

Selon Kuo, bien qu’Apple n’ait pas encore défini les principales applications du Vision Pro et que son prix soit élevé, les “innovations technologiques révolutionnaires” et la “base de fans et d’utilisateurs assidus” d’Apple épuiseront les stocks de l’appareil.

Ming-Chi Kuo a fait des commentaires similaires en début de semaine lorsqu’il a déclaré que la demande pour le casque entraînerait une rupture de stock lors des précommandes, et il pense qu’il y aura de longs délais d’expédition après la période de lancement initiale. Apple devrait produire moins de 400 000 casques Vision Pro en 2024 en raison de la complexité de la fabrication.

La première série de casques Vision Pro pourrait s’écouler rapidement, mais Kuo indique qu’à ce jour, il n’est pas certain que la demande de Vision Pro se maintiendra “une fois l’effet de nouveauté passé“. La poursuite des ventes dépendra du positionnement “clair et correct” du produit et des applications clés d’Apple.

Apple prévoit de commercialiser le Vision Pro le vendredi 2 février, mais les précommandes seront acceptées à partir du 19 janvier. Les commandes sont pour l’instant limitées aux États-Unis et Apple n’a pas encore indiqué quand le casque serait disponible dans d’autres pays.

Les clients qui prévoient de se procurer l’un des appareils Vision Pro, d’une valeur de 3 500 $, devraient donc passer leur précommande immédiatement afin de s’assurer d’avoir un casque le jour du lancement.