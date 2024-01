CES 2024 : la nouvelle tablette de Samsung peut fonctionner sans batterie

Le salon des nouvelles technologies de Las Vegas continue de battre son plein. Le CES 2024 n’est pas du tout avare en annonces, comme le prouve la marque sud-coréenne Samsung. Le géant des téléphones portables vient de présenter une nouvelle tablette, la Galaxy Tab Active 5. Ce modèle, qui dispose d’une coque renforcée pour survivre à toute épreuve, est même capable de fonctionner sans batterie.

Brancher sur secteur

Il est en effet possible de retirer la batterie de la tablette et de la faire fonctionner directement en la liant à une prise secteur. Une option utile dans les environnements de travail trop chauds, comme un chantier ou une fonderie, ou dans les environnements capables de trop faire chauffer la batterie et de l’endommager. Pratique également lorsque la batterie est morte. La seule contrainte de ce mode « secteur » est de disposer d’un chargeur USB-C compatible PowerDelivery 2.0.

La Galaxy Tab Active5 est aussi enchâssée dans une coque certifiée IP68/MIL-STD-810H qui lui permet de résister à presque toutes les situations et environnements les plus extrêmes. Son design peut donc sembler brut… Du reste, les spécificités techniques sont classiques, avec un écran 8 pouces FULL HD (recouvert d’un verre ultra résistant Gorilla Glass Victus), 6 ou 8 Go de RAM, 128 à 256 Go de capacité de stockage, un capteur photo 13 mégapixels et un port pour une carte micro-SD. La tablette est aussi accompagnée d’un stylet et fonctionne sous Android 14. La tablette sera disponible dans les semaines à venir.