Apple Vision Pro : plus de 150 films en 3D et jeux spatiaux attendus

Au lancement, l’application Apple TV proposera plus de 150 films et émissions de télévision en 3D aux utilisateurs d’Apple Vision Pro, a déclaré hier Apple en annonçant la date de lancement de Vision Pro.

Bien que la Vision Pro fonctionne avec n’importe quelle émission de télévision ou film disponible via l’application Apple TV sur l’appareil, certains titres ont été mis à jour avec la 3D, ce qui rendra l’expérience encore plus immersive. Les émissions de télévision et les films qui ne sont pas en 3D s’afficheront sur un écran qui “semble large de 30 mètres“, la Vision Pro offrant la résolution d’un téléviseur 4K pour chaque œil, ainsi que la prise en charge du HDR.

Apple a créé Apple Immersive Video, un “nouveau format de divertissement” conçu pour plonger les utilisateurs au cœur de l’action grâce à des enregistrements vidéo 8K en 3D à 180 degrés, capturés avec Spatial Audio, et à des expériences interactives telles que “Encounter Dinosaurs“.

En ce qui concerne les jeux, le Vision Pro prendra en charge plus de 250 titres sur Apple Arcade, le contenu pouvant être joué en 2D à l’aide d’une manette de jeu. Certains “jeux spatiaux” ont également été créés pour l’appareil, notamment Game Room, What the Golf? et Super Fruit Ninja. Apple explique que ces jeux tirent parti des capacités de Vision Pro pour transformer l’espace autour des joueurs, offrant ainsi des “expériences de jeu uniques et attrayantes“.

Le lancement du Vision Pro est prévu pour le vendredi 2 février, et Apple commencera à accepter les précommandes le vendredi 19 janvier. Au moment du lancement, le Vision Pro ne sera disponible qu’aux États-Unis.