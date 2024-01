Via iFixit, Google affirme son engagement en faveur de la durabilité du Pixel 8

Google, en collaboration avec iFixit, propose désormais des pièces détachées officielles pour la réparation des smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro. L’initiative, lancée à l’occasion des fêtes de fin d’année, vise à faciliter la maintenance des appareils tout au long de leur durée de vie logicielle.

Des coûts de réparation élevés proposés par Google et iFixit

Bien que les pièces officielles soient associées à des coûts relativement élevés, il faut saluer l’engagement de Google à garder ces composants en stock. Cela suggère une volonté de faire des Pixel 8 des références en termes de longévité. Tant d’un point de vue matériel que logiciel. Ce qui marque un changement notable sur le marché des smartphones.

Cependant, l’optimisation de la réparabilité aurait été encore plus bienvenue si elle avait été intégrée dans la conception initiale du Pixel 8. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’aspects délicats comme le remplacement de l’écran.

Le Pixel 8 sera réparable dans 7 ans

Abordant la question de l’écran, il est important de noter que le coût de remplacement de cet élément est de 160 dollars pour le Pixel 8 et de 230 dollars pour le Pixel 8 Pro en tant que pièce détachée. La coque arrière coûte 143 dollars pour le Pixel 8 et 173 dollars pour le Pixel 8 Pro. Cette coque comprend différents éléments comme le châssis en aluminium, la vitre arrière, la barre de l’appareil photo, la vitre recouvrant les modules photo, les boutons latéraux et la bobine de charge.

Quant à la batterie, elle est proposée au prix de 43 dollars pour les deux modèles Pixel 8. En ce qui concerne les caméras, Google adopte une approche moins accommodante, en proposant les trois caméras du Pixel 8 Pro pour 200 dollars. Cette somme est nettement plus élevée que les modules du Galaxy S23 Ultra de Samsung, évalués à 142 dollars. Il est également plus élevé que les modules de l’iPhone 14 Pro Max, qui coûtent environ 150 dollars, comme l’a souligné ArsTechnica.

Quant au Pixel 8, son appareil photo principal est évalué à 143 dollars, tandis qu’il faudra débourser 63 dollars pour un module ultra grand angle de remplacement et 43 dollars pour un nouveau capteur frontal. Il convient de noter que si Google et iFixit proposent divers adhésifs de remplacement et quelques petites pièces, la carte mère n’est pour l’instant pas disponible à l’achat en tant que pièce de rechange. C’est une lacune, car la carte mère est souvent la première à être endommagée en cas de dégâts des eaux. Elle devrait également être remplacée en cas de dysfonctionnement du port USB-C (soudé à la carte mère).