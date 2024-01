Samsung Galaxy A55 : qu’a-t-il dans le ventre ?

Prévu pour une sortie imminente au début de l’année 2024, le Galaxy A55 de Samsung devrait marquer une évolution significative de la série A5x. Il sera le premier de cette gamme à bénéficier de la puissance graphique de la technologie Xclipse.

Cette avancée est le fruit d’une collaboration entre Samsung et AMD, le célèbre fournisseur de puces intégrées dans des consoles de jeux renommées telles que la Xbox Series X et la PlayStation 5.

Galaxy A55 : un bond en avant dans le jeu mobile grâce à son processeur !

Le successeur du Galaxy A54 promet une expérience de jeu améliorée grâce à l’intégration d’un processeur mobile équipé d’un GPU Xclipse, développé conjointement avec AMD. Cette nouveauté devrait permettre à l’appareil de surpasser son prédécesseur, qui se contentait d’un simple GPU Mali-G68 MP5.

De récentes fuites autour du Galaxy A55 suggèrent l’utilisation probable d’un SoC Exynos 1480, bien que Samsung n’ait pas encore officialisé cette information. Cette puce représenterait une première en intégrant un GPU Xclipse de milieu de gamme, boostant ainsi les performances graphiques de l’appareil.

Un smartphone à la fois puissant et élégant ?

Une première analyse sur Geekbench nous fournit des informations détaillées sur le tout nouveau processeur, en révélant ses caractéristiques techniques. Il est révélé que la puce est basée sur 8 cœurs de CPU, dont 4 cœurs haute performance cadencés à 2,75 GHz et 4 cœurs haute efficacité cadencés à 2,05 GHz. Un accent particulier est mis sur le GPU Xclipse 530, ce qui suscite des attentes.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, le Galaxy A55 est doté d’un écran Oled de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. Il est livré avec 8 Go de RAM, fonctionne sous Android 14 (accompagné de la surcouche OneUI) et embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge filaire de 25 W. L’appareil comprend également un ensemble photographique principal composé d’un capteur de 50MP, d’un objectif ultra grand angle de 12MP et d’une caméra macro de 5MP. Le tout est intégré dans un châssis aux dimensions de 161,1 x 77,3 x 8,2 mm, comme le révèlent les informations partagées par le leaker OnLeaks.

D’autres détails sur l’appareil devraient émerger dans les semaines à venir via les canaux officiels, notamment en ce qui concerne son positionnement tarifaire.