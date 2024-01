iPad : Apple vient de rompre une tradition vieille de 12 ans

Apple a rompu une tradition qu’elle avait maintenue pendant 12 ans, en ne sortant aucun nouvel iPad en 2023. C’est la première fois que l’entreprise choisit de ne pas lancer de nouvelle tablette pendant une année civile entière depuis l’introduction de la gamme de produits.

Depuis ses débuts en 2010, l’iPad est un produit important pour Apple et le leader incontesté du marché des tablettes, qui sort au moins un nouveau modèle chaque année. Récemment, l’entreprise a sorti jusqu’à quatre nouveaux modèles d’iPad par an. Avant 2023, 2009 était la dernière année sans nouvel iPad, simplement parce que la ligne de produits n’avait pas encore été lancée.

Les derniers lancements d’iPad ont eu lieu en octobre 2022. Le seul matériel adjacent à l’iPad sorti en 2023 était l’Apple Pencil avec USB-C.

Cette interruption dans la sortie de nouveaux iPad est remarquable si l’on considère l’histoire de la gamme de produits et pourrait être le signe d’un moment de réflexion sur l’orientation de l’appareil. Au fur et à mesure que l’iPad s’est perfectionné et a été largement adopté, actualiser sa tablette est devenu moins fréquent pour de nombreux fans. Cette évolution du comportement des consommateurs pourrait avoir incité Apple à réévaluer sa stratégie en matière de tablettes, en se concentrant sur des mises à jour matérielles plus percutantes et moins fréquentes.

Un autre aspect à prendre en compte concerne les critiques auxquelles Apple a dû faire face concernant la complexité croissante de la gamme d’iPad et les questions relatives à l’orientation d’iPadOS. En prenant une année sabbatique, Apple prévoit peut-être de remodeler la gamme avec un objectif plus clair pour l’avenir.

Les rumeurs et les prévisions des analystes suggèrent que 2024 sera une année beaucoup plus importante pour la gamme d’iPad, chaque modèle, y compris l’iPad d’entrée de gamme, l’iPad mini, l’iPad Air et l’iPad Pro, devant faire l’objet d’un rafraîchissement matériel.

Avec l’introduction, selon les rumeurs, d’un modèle iPad Air de 12,9 pouces, 2024 pourrait voir Apple lancer un nombre sans précédent de six modèles d’iPad au cours d’une seule année civile. L’iPad Pro, le modèle phare, devrait présenter au moins une douzaine de nouvelles fonctionnalités, notamment la technologie d’affichage OLED, la puce M3 et un nouvel accessoire clavier “semblable à un ordinateur portable”.