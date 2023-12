À quoi servent les écrans LCD sur les ventilateurs de PC ?

En matière d’innovation dans le monde de l’informatique, une nouvelle tendance se dessine. Les ventilateurs ne se contentent plus d’assurer le refroidissement, ils s’équipent désormais d’écrans LCD.

Les systèmes de refroidissement liquide pour processeurs, comme ceux proposés par NZXT, ont déjà intégré des écrans. Ceux-ci permettent d’afficher des informations telles que la température ou des logos personnalisés. Cette tendance s’étend désormais aux ventilateurs de boîtier, avec l’ajout d’écrans LCD. Une évolution plutôt remarquable.

Lian Li repousse les limites de la personnalisation avec sa série UNI FAN TL. Ces ventilateurs de 120 ou 140 mm vont au-delà de la simple circulation d’air. Ils intègrent des LED RGB et des écrans LCD de 1,6 à 2,5 pouces. Les possibilités offertes sont diverses : affichage de statistiques en temps réel, personnalisation de logos, et même création de petites animations pour donner une touche unique à votre ordinateur. En termes de prix, le plus petit modèle est estimé à environ 47 dollars. Le plus grand est disponible pour environ 52 dollars, avec en plus un contrôleur dédié pour assurer une synchronisation parfaite.

Explorer les limites de la personnalisation : découvrez la série UNI FAN TL de Lian Li

Si l’idée est séduisante, quelques détails techniques méritent d’être soulignés. Tout d’abord, l’écran n’est visible que d’un seul côté, ce qui signifie qu’en inversant le ventilateur pour ajuster le flux d’air, l’écran devient invisible. Ensuite, malgré leur indéniable attrait esthétique, ces écrans restent des accessoires purement décoratifs. Ils n’améliorent pas les performances de votre PC, mais ils ont le pouvoir de le rendre vraiment unique. Pour des raisons pratiques, Lian Li a prévu des versions inversées de ses ventilateurs.

Enfin, il est essentiel de prendre en compte l’impact écologique et la question de la sobriété numérique. En effet, l’industrie informatique est déjà critiquée pour sa consommation d’énergie et son empreinte carbone. L’ajout d’éléments essentiellement esthétiques, tels que des écrans supplémentaires sur des composants non essentiels, fait craindre une tendance au superflu. De plus, les coûts sont élevés, avec un prix d’environ 50 dollars pour un seul ventilateur, ce qui peut être considéré comme excessif.