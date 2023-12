Des odeurs désagréables dans votre Tesla ? Voici ce qu’il faut faire

Les voitures électriques, en particulier les Teslas, sont réputées pour leur faible niveau d’entretien. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elles n’ont pas besoin d’un peu d’attention. Un aspect souvent négligé par les propriétaires de Tesla est le remplacement du filtre à air. Or, ce remplacement peut améliorer considérablement l’expérience à bord de la voiture. Si vous ressentez une odeur désagréable, voici ce qu’il faut faire.

Gardez votre Tesla Model 3 ou Model Y aussi fraîche que possible

En hiver, lorsque le chauffage est fréquemment utilisé pour maintenir l’habitacle aussi confortable que possible, les odeurs de gaz d’échappement des voitures précédentes ne sont pas rares lorsqu’on circule en ville. Si cela arrive à votre Tesla Model 3 ou Model Y, il est probablement temps de remplacer les filtres d’habitacle. Heureusement, il s’agit d’une opération relativement simple qui permet de gagner du temps.

Dites adieu aux odeurs désagréables pour moins de cinquante euros

Certaines marques de voitures électriques, à l’exception de Tesla, exigent un entretien régulier pour maintenir la garantie du véhicule. Le remplacement des filtres à air de l’habitacle est l’une des opérations les plus courantes lors de ces révisions. Celles-ci peuvent être programmées annuellement ou après avoir parcouru un certain nombre de kilomètres.

Dans le cas des véhicules d’Elon Musk, l’absence d’obligation d’entretien périodique ou de rappel peut conduire les propriétaires à oublier cette tâche. Des plaintes fréquentes sur les forums et les réseaux sociaux indiquent qu’avec le temps, une odeur désagréable peut se développer lorsque le système de ventilation est mis en marche dans un Model 3 ou un Model Y.

Cette odeur est souvent le précurseur d’un problème mineur et indique généralement la nécessité de remplacer les filtres d’habitacle. Les propriétaires de Tesla Model 3 et Model Y ont deux options. Ils peuvent acheter les filtres sur le site web de Tesla, ou à un prix inférieur sur Amazon, et les remplacer eux-mêmes (26 € par filtre, deux filtres nécessaires). Ils peuvent également demander une intervention via l’application en ligne. Cette intervention sera effectuée dans un centre de service Tesla, avec des frais de main d’œuvre supplémentaires éventuels ne dépassant pas 50 €.

Comment changer les filtres de votre Tesla en moins de 30 minutes ?

Si vous choisissez de le faire vous-même, prévoyez une demi-heure maximum, en suivant simplement les instructions fournies par Tesla sur son site internet dédié aux procédures d’entretien. Pour avoir déjà effectué cette opération à plusieurs reprises, elle est généralement facile à réaliser (il suffit d’un tournevis suffisamment petit pour visser et dévisser sans difficulté). Le remplacement régulier du filtre est souvent la première ligne de défense contre les odeurs désagréables à l’intérieur de la voiture. Par conséquent, cette opération vaut la peine d’être effectuée.