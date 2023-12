iPhone 15 Plus : une nouvelle pub d’Apple axée sur l’autonomie de la batterie

Dimanche, Apple a diffusé une nouvelle publicité pour l’iPhone 15 Plus intitulée “Miss You“, mettant en avant la longue durée de vie de la batterie de l’appareil.

Dans la vidéo, une prise électrique s’anime et chante la chanson “Way Too Long” du rappeur Doe Boy. La prise est triste que l’iPhone 15 Plus ait une si bonne autonomie entre deux charges, ce qui fait que l’appareil doit être moins souvent branché.

Selon les spécifications techniques d’Apple, l’iPhone 15 Plus peut offrir jusqu’à 26 heures de lecture vidéo hors ligne et jusqu’à 100 heures de lecture audio. À l’instar de l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 15 Plus offre la plus longue autonomie annoncée de tous les iPhone.

Description de la vidéo d’Apple : “Grand écran. Grande autonomie. L’iPhone 15 Plus est là. Dynamic Island. Nouvel appareil photo principal de 48 Mpx. Téléobjectif 2x. Portraits nouvelle génération. Résistant à l’eau (IP68). USB-C. Verre durable infusé de couleurs. Conception en aluminium. À ne pas manquer.“.

Pour l’anecdote, la publicité a également été partagée sous forme de “short” (au format portrait) sur YouTube.