Vision Pro : expéditions de masse la semaine prochaine, sortie en février 2024 ?

Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, que l’on ne présente plus, les livraisons massives du tant attendu Vision Pro à Apple commenceront au cours de la première semaine de janvier.

Dans une note publiée il y a quelques heures, Ming-Chi Kuo a déclaré que le Vision Pro arriverait probablement sur les bureaux des fans à la fin du mois de janvier ou début février.

Kuo estime que les livraisons du Vision Pro atteindront environ 500 000 unités en 2024. Pour rappel, Vision Pro est le premier casque portable d’Apple, offrant une expérience de réalité mixte. Il sera proposé à partir de 3 499 dollars.

Parmi ses fonctionnalités phares, on peut citer des écrans micro OLED 4K avec 23 millions de pixels combinés, un suivi oculaire et gestuel pour la navigation et le contrôle, plus d’une douzaine de caméras, la capture de photos et de vidéos en 3D, un son spatial intégré, un scanner d’iris Optic ID, son système d’exploitation visionOS et une batterie externe avec 2 heures d’autonomie.

Apple a annoncé la Vision Pro pour la première fois lors de la WWDC en juin, et a déclaré qu’il serait lancé aux États-Unis début 2024, puis dans d’autres pays plus tard dans l’année.