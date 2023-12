E3 : le salon mondial du jeu vidéo officiellement enterré

C’est une grande page de l’histoire du jeu vidéo qui se tourne. L’E3, le plus grand salon de l’industrie, est définitivement mort. Ce sont ses organisateurs, l’ESA, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, indiquant que le « temps est venu de dire au revoir ». « Après plus de deux décennies d’E3, tous plus grands les uns que les autres, le temps est venu de dire au revoir. Merci pour les souvenirs », indique le compte X officiel de l’E3.

Le Covid l’a tué

Le salon ne s’est pas relevé du Covid. L’édition 2020 avait été annulé en raison de la pandémie, avant de faire un retour timide en 2021, en ligne. En 2022, l’E3 a de nouveau été annulé, tout comme en 2023. Les années précédant la maladie, Sony avait évité le show, préférant une communication interne. Tout comme Nintendo et Microsoft, qui privilégient désormais leurs propres conférences. Des journalistes spécialisés, comme Jason Schreier, indiquait en 2019 que les allées du salon n’étaient pas “pleines”.

« Nous savons que toute l’industrie, les joueurs comme les créateurs, se passionne pour l’E3. Nous partageons cette passion », a déclaré Stanley Pierre-Louis, le PDG de l’ESA auprès du Washington Post. « Nous savons qu’il est difficile de dire au revoir à un événement aussi apprécié, mais c’est la meilleure chose à faire compte tenu des nouvelles possibilités qu’a notre industrie de toucher les fans et les partenaires ». L’esprit de l’E3 n’est toutefois pas mort, puisque le Summer Games Fest a pris sa place. Cette cérémonie met à l’honneur de nombreux acteurs de l’industrie, et révèle des annonces en pagaille.