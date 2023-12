Le prochain Zelda ne sera pas une suite de Tears of the Kingdom

Malgré le succès du dernier opus de la saga The Legend of Zelda, Nintendo souhaite s’éloigner de sa formule. C’est du moins ce qu’affirme le producteur des jeux Zelda, Eiji Aonuma, qui a répondu à une interview de Game Informer. Retour aux sources avec des donjons ambitieux mais une progression linéaire ? L’histoire ne le dit pour l’instant pas.

Tout début de production

“(Si nous faisions une suite à TOTK,) ce serait la suite d’une suite, ce qui devient un peu fou quand on y pense ! Mais comme je l’ai déjà dit, avec Tears of the Kingdom, nous voulions nous appuyer sur le monde que nous avions créé avec Breath of the Wild et épuiser toutes les possibilités de ce que nous pouvions mettre dans ce monde. Je pense qu’il s’agit — pour utiliser un terme un peu particulier — d’une apothéose, ou de la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. À cet égard, je ne pense pas que nous ferons une suite directe à un monde tel que celui que nous avons créé“, a déclaré celui qui a été fait chevalier de la légion d’honneur en France.

Aucune autre info n’a filtré sur ce prochain Zelda, qui doit de toutes façon en être au tout début de sa production. Toujours est-il que Tears of the Kingdom est un grand succès commercial et critique, avec 10 millions de ventes en quelques semaines seulement de commercialisation. Les chiffres en cette fin d’année promettent d’être astronomique. Du reste, un film Zelda en live-action a été annoncé, supervisé et produit par Shigeru Miyamoto. En bref, nouvelle formule ou pas, la saga est sous les meilleurs auspices.