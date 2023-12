iPhone 16 Pro : le point sur les rumeurs

Alors que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max ne seront pas lancés avant une dizaine de mois, plusieurs rumeurs circulent déjà à leur sujet. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des nouvelles fonctionnalités et des changements attendus jusqu’à présent pour ces appareils.

Des écrans plus grands et plus économes en énergie

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront équipés d’écrans plus grands, respectivement de 6,3 et 6,9 pouces, selon Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants. À titre de comparaison, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, respectivement.

Par ailleurs, les iPhone 16 Pro pourraient être équipés d’écrans OLED plus économes en énergie fournis par Samsung.

Un bouton “Capture”

Apple prévoirait un nouveau “Capture” pour tous les iPhone 16. Celui-ci serait situé sous le bouton d’alimentation, ce qui nécessiterait de déplacer la fenêtre de l’antenne 5G mmWave sur les modèles américains. Sa fonction est inconnue, mais on suppose qu’il pourrait s’agir d’un bouton dédié à l’obturateur ou à l’enregistrement de vidéos spatiales pour l’appareil photo.

Un objectif ultra-large de 48 mégapixels

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront dotés d’un objectif ultra-large de 48 mégapixels pour des photos à plus haute résolution avec plus de détails en mode x0,5, selon Jeff Pu, analyste technique de la société d’investissement Haitong International.

La prise en charge du Wi-Fi 7

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max prendront également en charge le Wi-Fi 7, selon M. Pu. Cela leur permettra d’envoyer et de recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui se traduira par des vitesses Wi-Fi plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Le Wi-Fi 7 devrait offrir des vitesses de transfert de données maximales de plus de 40 Gbps, soit une augmentation de x4 par rapport au Wi-Fi 6E.

Puce A18 Pro

La puce A18 Pro de nouvelle génération d’Apple devrait être fabriquée avec le processus 3 nm de deuxième génération de TSMC, connu sous le nom de N3E.

Conception thermique améliorée

Selon les rumeurs, les iPhone 16 Pro seraient dotés d’une nouvelle conception thermique pour une meilleure dissipation de la chaleur. À l’instar des récents modèles d’Apple Watch, la batterie pourrait être dotée d’un boîtier métallique.

La 5G Advanced

Les iPhone 16 Pro seront équipés du modem Snapdragon X75 de Qualcomm pour une connectivité 5G plus rapide et plus économe en énergie, selon Pu. Le modem prend en charge la norme “5G Advanced”, qui a été décrite comme “la prochaine phase de la 5G” et une “évolution vers la 6G”.

Un zoom optique x5 pour l’iPhone 16 Pro

Le système de téléobjectif à tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max avec zoom optique x5 sera étendu à l’iPhone 16 Pro, selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo.

Un zoom optique supérieur à x5 pour l’iPhone 16 Pro Max

Selon certaines rumeurs, l’iPhone 16 Pro Max comportera des améliorations supplémentaires au téléobjectif qui pourraient permettre d’obtenir un zoom optique supérieur à x5.

Apple devrait annoncer les iPhone 16 Pro en septembre 2024. Des détails supplémentaires sur les appareils fuiteront probablement au cours des prochains mois.