Warhammer 40.000 Space Marine 2 décale sa date de sortie

Il avait fait sensation lors de ses premières vidéos de gameplay. Le dernier jeu vidéo né de la franchise Warhammer 40.000, Space Marine 2, ne sortira malheureusement pas en février 2024, malgré ce qui avait été annoncé après un premier report de 2023 à 2024. L’éditeur Focus Entrainement annonce finalement une sortie au second semestre de l’année prochaine.

“Jeu de la plus haute qualité”

«Focus Entertainment révélera la date de lancement officielle du très attendu Warhammer 40 000 : Space Marine 2 – la licence emblématique de Games Workshop – au début du mois de décembre. Le jeu sortira au second semestre 2024, afin de donner le temps nécessaire pour le peaufiner et garantir la meilleure expérience possible. Focus Entertainment entend sortir un jeu de la plus haute qualité qui dépasse les attentes des innombrables fans de la franchise. Space Marine 2 cumule à ce stade plus d’un million de liste de souhaits», a-t-il indiqué.

Ce shooter qui s’inspire de ce que feu faisait Gears of War par exemple avait montré des vidéos emballantes, avec de belles sensations de tir et, surtout, un nombre incalculable d’ennemis affichés à l’écran. Ce report pourrait étonner, sachant qu’il semblait être dans un état de développement plutôt avancé. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.