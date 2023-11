Dans quel ordre sortiront les iPad Pro, MacBook Pro & MacBook Air OLED ?

Selon l’analyste Jeff Pu de Haitong International Technology Research, les prochains modèles d’iPad Pro d’Apple dotés d’écrans OLED seront suivis par des lancements séquentiels de MacBook Pro et de MacBook Air OLED au cours des trois prochaines années.

Dans une nouvelle note aux investisseurs, Pu a déclaré qu’Apple avait l’intention de mettre à jour les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des écrans OLED au cours de l’année 2026, ce qui correspond au calendrier précédemment prédit par Ross Young de la société de recherche Display Supply Chain Consultants.

Pu a également réitéré les rumeurs largement répandues sur la prochaine génération d’iPad Pro de 11 et 13 pouces qui sera lancée en 2024 et qui sera également équipée d’écrans OLED, Apple visant à expédier 10 millions d’unités au cours de la première année.

À l’heure actuelle, aucun Mac ou iPad n’est équipé d’un écran OLED. Par rapport aux modèles actuels d’iPad Pro et de MacBook Pro dotés d’écrans mini-LED, les avantages de la technologie OLED seraient notamment une luminosité accrue, un taux de contraste plus élevé avec des noirs plus profonds, une meilleure efficacité énergétique pour une plus grande autonomie de la batterie, et bien plus encore.

Pu a également déclaré qu’Apple développait activement un écran OLED pour le MacBook Air, bien que la sortie du MacBook Pro OLED soit attendue en premier. Des rapports antérieurs ont suggéré que Samsung Display développe un panneau OLED de 13,3 pouces pour un futur modèle de MacBook Air, alors qu’Apple prévoit de faire passer plusieurs de ses gammes de produits à cette technologie d’affichage.