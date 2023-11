Subnautica : une suite commercialisée pas avant 2025

C’était l’un des jeux indépendants les plus rafraîchissants de ces dernières années. Mais il va falloir patienter pour sa suite. Krafton, l’éditeur du jeu Subnautica, qui proposait d’explorer les profondeurs sous-marines d’une planète alien en 2018, vient de publier ses résultats du troisième trimestre 2023.

En préparation

Dans une des slides de la présentation de Krafton, qui édite de nombreux autres jeux, on apprend qu’un troisième épisode de la saga, après Subnautica et Subnautica Below Zero, était en préparation. Il est toujours développé par le studio Unknown Worlds Entertainment, et sa sortie est actuellement prévue pour le premier semestre 2025.

Avec ses nombreux studios, Krafton prévoit d’augmenter sa production dans les années à venir et dispose de plus de 32 jeux prévus entre 2024 et 2026. Parmi eux, des jeux mobiles ou Project Gold Rush, un jeu d’action-aventure sandbox développé par Vector North. L’entreprise sud-coréenne prévoit en tout 32 jeux entre 2024 et 2026.