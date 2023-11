Jeux vidéo : une année 2023 record

On se dirige vers un record pour l’année 2023, dans le secteur du jeu vidéo. Les jeux à succès sont légions, dont Assassin’s Creed Mirage, EA Sports FC 24, Super Mario Wonder, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Spider-Man 2… « Cette fin d’année 2023 va être record pour la Fnac », a déclaré Charlotte Massicault, directrice gaming du distributeur, auprès du Figaro. « Le retour en stock des consoles nouvelle génération a surboosté l’ensemble du marché » Il est vrai que les Playstation 5 et Xbox Series X sont désormais facilement trouvables.

“Rythme exceptionnel”

« Les volumes de ventes de PS5 sont sur un rythme soutenu et exceptionnel. Le marché est tiré par l’écosystème PlayStation, et nous allons signer une année historique », a indiqué pour sa part Emmanuel Grange, directeur général de Sony Interactive Entertainment France. « Les consommateurs pourront trouver facilement une PS5 pour Noël », a-t-il ajouté. La Playstation 5 Slim sera disponible très prochainement, d’ailleurs.

Rappelons que l’année 2022 avait été mitigée, avec des dépenses des Français en recul de 1,5% dans le gaming. “Le contexte macroéconomique est chahuté, et nous restons vigilants au vu des événements géopolitiques. Le risque est que le moral des consommateurs soit affecté“, a tempéré Philippe Lavoué, directeur de Nintendo France, tout en se félicitant que TOTK s’est vendu à un million d’exemplaires en France, et que 8 millions de Switch devraient s’être vendues dans le pays d’ici janvier 2024.