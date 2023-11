Black Friday 2023 : quelles promos nous attendent ?

Le Black Friday 2023 revient bientôt et sera comme chaque année un événement shopping majeur. Que ce soit au niveau des accessoires (casques VR Meta Quest 3, enceintes JLB, batteries portables, …), des smartphones (iPhone 15 Pro d’Apple, Galaxy S23 de Samsung, …) ou des consoles (PS5, Xbox Series X, Switch OLED, …) les amateurs de nouvelles technologies vont une nouvelle fois pouvoir profiter de belles promotions cette année.

L’année dernière, les ventes du Black Friday ont une nouvelle fois souffert de problèmes de chaînes d’approvisionnement, ce qui a eu une incidence sur la quantité de produits en soldes disponibles. Ceux-ci ayant été plus ou moins résolus, les ventes du Black Friday 2023 vont probablement battre de nouveaux records.

Le Black Friday ayant lieu le vendredi suivant Thanksgiving, il est prévu cette année le vendredi 24 novembre 2023. C’est donc le moment de commencer à planifier votre liste de shopping pour le Black Friday 2023 !

Quand est le Black Friday 2023 ?

Le Black Friday 2023 a lieu le vendredi 24 novembre 2023 et le Cyber Monday le lundi 27 novembre. Pour les acheteurs américains, il s’agit d’une date clé car c’est le vendredi qui suit Thanksgiving, mais de nombreux pays du monde entier (dont la France) participent désormais au Black Friday chaque année.

Bien que le Black Friday ait une date fixe, les offres commencent généralement à tomber plus tôt afin d’attirer les acheteurs. Attendez-vous donc à ce que les soldes du Black Friday 2023 commencent environ deux semaines avant le 24 novembre, à partir du vendredi 10 novembre.

Et si vous n’avez pas envie d’attendre ou de vous presser, regardez les offres du site de reconditionnement Back Market, leurs prix sont jusqu’à 70% moins chers que le neuf toute l’année.

Quelles seront les meilleures offres du Black Friday en 2023 ?

Bien que nous ne sachions pas à l’avance ce qui se passera pendant le Black Friday, à en juger par les soldes de l’année dernière et les ventes de cette année, nous pouvons faire quelques suppositions…

Les principaux produits qui font l’objet d’importantes promos lors du Black Friday sont généralement les produits high tech ou les gros appareils électroménagers. Pensez aux téléviseurs, ordinateurs portables, réfrigérateurs-congélateurs, lave-linge, lave-vaisselle, etc. Acheter un smartphone pendant Black Friday peut également être une bonne idée.

Le Black Friday est le moment idéal pour faire le plein de nouveaux appareils pour votre cuisine à l’approche de Noël, alors si vous avez besoin de l’un de ces appareils, jetez un œil aux offres du Black Friday. Les produits technologiques font toujours l’objet de remises lors des soldes, alors nous imaginons que les ordinateurs portables, les casques, les écrans et les produits essentiels pour le jeu seront concernés.

Les soldes du Black Friday sont souvent inondées de questions sur les réapprovisionnements de la PS5 et d’autres offres de consoles de jeux. Nous ne voyons généralement pas de tonnes de promos sur les consoles pendant les soldes, donc nous espérons en voir sur les consoles PlayStation et Xbox cette année.

Cela dit, les bonnes affaires sur les produits de consommation courante devraient être les plus populaires cette année. L’inflation ayant affecté nos factures mensuelles, nous pensons que de nombreuses personnes profiteront des soldes du Black Friday pour acheter des articles ménagers essentiels à bas prix. Pensez aux tablettes pour lave-vaisselle, au liquide vaisselle, aux sachets de thé, aux sprays de nettoyage, aux piles, aux cintres, aux sacs poubelle, etc. Ces articles sont toujours bon marché pendant les soldes et nous pensons que le Black Friday ne fera pas exception.

Quelles ont été les meilleures affaires lors du Black Friday 2022 ?

Si l’année 2022 a vu la situation s’améliorer suite à la pandémie, les chaînes d’approvisionnement au niveau mondial ont dû faire face à la guerre en Ukraine, la hausse des matières premières ou encore à une inflation généralisée, ce qui a entraîné un manque de stock et par conséquent de promotions.

Cependant, les périodes du Black Friday et du Cyber Monday de 2022 ont tout de même vu passer des offres alléchantes en ligne et dans les magasins. Des géants comme Amazon ont donné le coup d’envoi de leurs promos plusieurs semaines avant le vendredi noir, ce qui a permis aux acheteurs d’avoir plus de chances de faire de bonnes affaires en avance.

Les soldes du Black Friday étaient pleines de promos sur les téléviseurs, les brosses à dents électriques, les fours, la mode, les écouteurs, les réfrigérateurs, les jeux pour enfants et bien plus encore. Nous prévoyons un événement similaire en 2023, alors restez à l’affût. Et si vous n’avez pas envie d’attendre ou de vous presser, sachez que Back Market vous propose des prix bas toute l’année grâce au reconditionné !