Netflix augmente ses prix en France, encore !

Cette fois-ci, c’est officiel. Netflix a augmenté ses prix en France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Cela commence à devenir cher : le tarif grimpe jusqu’à 19,99 euros par mois.

Les nouveaux prix de Netflix sont les suivants :

Essentiel avec publicités à 5,99€/mois : 1 écran, 1080p

Essentiel à 10,99€/mois : 1 écran, 720p

Standard à 13,49€/mois : 2 écrans, 1080p

Premium à 19,99€/mois : 4 écrans, 4K (HDR/Dolby Vision), Dolby Atmos

2 euros de plus par mois

L’abonnement essentiel a donc pris deux euros, l’abonnement premium également. La dernière hausse en France date de l’été 2021.

Netflix justifie la hausse de la façon suivante : “Bien que nous ayons principalement mis en pause les augmentations de prix lors du déploiement du partage des frais, notre approche générale reste la même : une gamme de prix et d’abonnements pour répondre à un large éventail de besoins, et au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus.“

La hausse est d’ores et déjà en vigueur. Enjoy !