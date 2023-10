Les meilleures solutions de stockage Cloud en 2023

Le stockage Cloud, est devenu depuis quelques années un élément essentiel de notre vie numérique. Il offre une solution pratique pour sauvegarder, partager et accéder à nos données de n’importe où, à tout moment. Mais les solutions de stockage sur le Cloud sont nombreuses, et il est souvent difficile de choisir. Voici un top 5 des meilleures solutions de stockage, les plus réputées, afin de vous faire un avis et d’opter pour la meilleure.

1. Google Drive

Google Drive est certainement la solution de stockage gratuite la plus généreuse. Cependant, il est possible d’opter pour des quantités supérieures, via un abonnement. Google Drive est intégré dans tous les smartphones Android.

: Google Drive offre 15 Go de stockage gratuit pour chaque utilisateur. Il est intégré à la suite d’applications Google, ce qui facilite le partage de documents, feuilles de calcul et présentations. La synchronisation entre différents appareils est fluide, et l’interface est conviviale. Inconvénients : Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, les plans payants peuvent devenir coûteux.

2. Dropbox

Dropbox est un service bien connu, qui permet de stocker un peu de données gratuitement, mais surtout, beaucoup de données avec un abonnement. Les abonnements vont de 2 To, 3 To, 5 To jusqu’à 15 To et plus.

: Dropbox est l’une des premières solutions de stockage Cloud à avoir vu le jour. Il est reconnu pour sa simplicité d’utilisation et sa robustesse. La fonction “Dropbox Paper” est un excellent outil de collaboration. Inconvénients : Le stockage gratuit est limité à 2 Go, ce qui est inférieur à d’autres fournisseurs.

3. Microsoft OneDrive

OneDrive, anciennement SkyDrive, est le service de Cloud de Microsoft. Intégré d’office dans les PC sous Windows 10 et 11, c’est la solution presque imposée par Microsoft pour stocker vos données en ligne.

: OneDrive est intégré à Windows 11 et à la suite Office, offrant une expérience utilisateur harmonieuse. Les utilisateurs de Microsoft 365 bénéficient également d’1 To de stockage. Inconvénients : Les utilisateurs non-Windows pourraient trouver moins d’intérêt à opter pour OneDrive.

4. iCloud

iCloud est la solution de stockage d’Apple. Pratique et à des tarifs relativement accessibles, iCloud propose maintenant de stocker jusqu’à 12 To de données. iCloud permet également de libérer de l’espace de stockage sur son iPhone ou son Mac.

: Pour les utilisateurs d’Apple, iCloud est la solution de stockage par défaut, offrant une intégration parfaite avec iOS, macOS et la suite d’applications Apple. Inconvénients : Les utilisateurs non-Apple pourraient trouver iCloud moins attrayant en termes de fonctionnalités et de prix.

5. Amazon Drive

Amazon, qui propose son service de livraison, son assistant Alexa et bien d’autres services, ne s’arrête pas là. Amazon Drive est assez peu utilisé en France et en Europe, en cause, son interface. Cependant, le service est un des plus performants au monde, avec les serveurs d’Amazon, reconnus pour leur fiabilité et leur rapidité.

: Amazon Drive offre un stockage fiable avec la robustesse d’Amazon Web Services. Les membres Prime bénéficient également d’un stockage illimité pour leurs photos. Inconvénients : L’interface utilisateur n’est pas aussi intuitive que celle de ses concurrents.

Que regarder avant de choisir un service de stockage Cloud ?

: Vérifiez comment la solution s’intègre à vos autres applications et systèmes. Facilité d’utilisation : Une interface intuitive est essentielle pour une expérience utilisateur positive.

Le choix de la meilleure solution de stockage Cloud dépend de vos besoins spécifiques, de votre budget et de l’écosystème technologique dans lequel vous opérez. Quelle que soit la solution que vous choisissez, le stockage Cloud est un investissement judicieux pour la sécurité et l’accessibilité de vos données.