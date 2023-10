Amazon va augmenter les frais de livraison pour les livres

Amazon surfe sur l’inflation. Pour les livres achetés sur son site, les frais de livraison seront de 3 euros. Tout comme chez les autres revendeurs, en raison d’une nouvelle mesure du gouvernement. L’objectif est de pousser les Français à acheter dans les boutiques plutôt que sur Internet. Le tarif de livraison de 3 euros s’appliquera pour tout panier de livres neufs dont le prix est inférieur à 35 euros.

A partir du 7 octobre

Amazon a prévu ses clients via un mail :

“A compter du 7 octobre 2023, une nouvelle réglementation sur les frais de livraison des livres neufs entre en vigueur en France. Elle s’applique à tous les vendeurs de livres en France et impose pour toute commande contenant moins de 35 € de livres neufs un minimum de 3 € de frais de livraison. Pour les commandes contenant 35 € de livres neufs ou plus, le montant minimum de frais de livraison sera de 0,01 €. Cette réglementation s’applique à l’ensemble des clients en France, y compris ceux ayant souscrit à des abonnements comme Prime, et concerne l’ensemble des livraisons de livres neufs en France métropolitaine. Les livres commandés ou précommandés avant le 7 octobre continueront de bénéficier de la livraison à 0,01 € (gratuite pour les membres Prime), même si la livraison est prévue à partir du 7 octobre 2023.“

En bref, préparez-vous à payer toujours plus.