Voici comment lire les messages WhatsApp supprimés sur Android

Récupérer et consulter les messages WhatsApp supprimés sur Android

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée populaire appartenant à Meta, est largement utilisée dans le monde entier pour les échanges personnels. L’une des nombreuses fonctionnalités offertes par l’application est la possibilité de supprimer un message déjà envoyé. Jusqu’à présent, il était difficile de retrouver un message supprimé par quelqu’un d’autre. Selon Xda Developers, une méthode a récemment été développée pour faciliter la lecture des messages WhatsApp supprimés, à condition d’utiliser un appareil Android.

Accéder aux messages supprimés

WhatsApp assure la sécurité de ses messages grâce à un chiffrement de bout en bout. Il n’est donc pas possible de récupérer directement les messages supprimés. Cependant, une application ingénieuse appelée WAMR a trouvé une solution astucieuse en préservant le contenu des messages à partir des notifications reçues. De plus, WAMR est compatible avec WhatsApp Business ainsi qu’avec d’autres applications de messagerie instantanée comme Instagram et Telegram.

Vous pouvez télécharger l’application WAMR sur le Google Play Store. Une fois installée, il est essentiel d’accorder les permissions nécessaires liées aux notifications, car il s’agit de la principale méthode de fonctionnement de l’outil. En outre, WAMR a la capacité de récupérer les médias supprimés, mais pour ce faire, vous devez lui accorder l’accès au dossier des médias de WhatsApp.

Néanmoins, il est important de noter que les messages reçus avant l’installation de WAMR ne seront pas visibles en raison des mécanismes de sécurité mis en place par WhatsApp.