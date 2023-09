Guide d’achat : coque iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max et verres trempés (nos conseils)

Les tout nouveaux iPhone 15 font leur grande entrée sur la scène technologique. Si vous avez acheté l’un de ces modèles ou que vous envisagez de le faire, il est fortement recommandé de le protéger en utilisant une coque adaptée et une protection d’écran en verre trempé. Investir dans des accessoires de protection de qualité peut considérablement réduire le risque de dommages en cas de chute accidentelle, évitant ainsi les coûts de réparation élevés et la dépréciation de la valeur de votre nouvel iPhone 15.

Afin de vous guider dans votre choix, nous vous proposons dans cet article une sélection de coques et de protections d’écrans en verre trempé pour iPhone 15, accompagnée de conseils pratiques pour vous aider à sélectionner les accessoires de protection les mieux adaptés à vos besoins, préférences esthétiques et budget.

Coque iPhone 15 : nos conseils

L’abondance de choix en matière de coques pour iPhone 15 peut rapidement submerger les utilisateurs. Si vous vous trouvez dans cette situation, nous sommes là pour vous guider dans le choix de la coque idéale pour votre nouvel iPhone.

Pour prendre une décision éclairée, il est essentiel de vous poser une question fondamentale : quel type d’utilisateur êtes-vous et comment utilisez-vous votre iPhone ? Cette question déterminante servira de base à votre choix.

Si vous êtes du genre précautionneux et que les chutes de votre iPhone sont rares, une coque fine vous conviendra parfaitement, préservant ainsi la finesse et la légèreté de votre appareil. En revanche, si vous cherchez une protection contre des chutes plus importantes et que votre iPhone est souvent exposé à des situations risquées, une coque antichoc sera mieux adaptée à vos besoins. Enfin, si vous recherchez un équilibre entre esthétique et protection, les coques intermédiaires en silicone souple offrent une protection efficace sans compromettre l’apparence.

Pour résumer donc :

Optez pour une coque fine si vous privilégiez une protection de base tout en conservant une esthétique optimale.

Si vous êtes sujet aux chutes fréquentes de votre iPhone et recherchez une protection maximale, une coque antichoc sera un choix plus approprié.

Si vous recherchez un bon compromis entre esthétique et protection, une coque intermédiaire en silicone souple constitue une solution judicieuse.

Verre trempé iPhone 15 : nos conseils

Le verre trempé s’impose comme un accessoire tout aussi essentiel que la coque de protection, et il est pratiquement indissociable de cette dernière. Il vous permet de préserver l’un des éléments les plus vulnérables de l’iPhone 15, et également l’un des plus coûteux à réparer, avec des frais pouvant atteindre 349€ hors Apple Care+ : l’écran. Le choix d’un verre trempé de qualité revêt donc une importance capitale.

Il est important de noter qu’un verre trempé de qualité ne se traduit pas nécessairement par un modèle épais et inesthétique. Les verres trempés 3D, par exemple, couvrent la totalité de la surface de l’écran jusqu’aux bords, créant ainsi un effet « invisible » lorsqu’ils sont correctement installés sur l’écran de l’iPhone 15, tout en offrant une protection optimale. Les modèles 2.5D en revanche, assurent une bonne protection, mais restent visibles, car ils ne couvrent que la partie de l’écran qui s’allume, excluant les bords.

Pour récapituler :

Optez pour un verre trempé 3D si vous recherchez à la fois une protection efficace et une esthétique discrète.

Les verres trempés 2.5D sont plus économiques, mais ils seront plus visibles sur l'écran.

Évitez les films de protection, qui offrent une protection insuffisante, et privilégiez les verres trempés pour une sécurité optimale.

Coque iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max : notre sélection

Passons désormais à notre sélection de coques pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Dans ce guide, nous avons opté pour des modèles haut de gamme provenant de marques renommées, spécialisées dans la conception de coques pour iPhone et bénéficiant d’une expertise avérée dans ce domaine.

En tant qu’objet de luxe, l’iPhone est commercialisé à un prix substantiel. En conséquence, il est impératif de le protéger avec les meilleures coques et verres trempés disponibles, sans négliger cet aspect essentiel pour assurer sa longévité.

DANA – Coque antichoc pour iPhone 15 : absorbe les chutes jusqu’à 3m

La DANA est une coque antichoc spécialement élaborée pour assurer la protection de votre iPhone 15, notamment contre les chutes atteignant jusqu’à 3 mètres de hauteur. Cette conception repose sur des technologies antichoc de pointe, comprenant notamment des micro-coussins d’air stratégiquement situés aux coins de l’iPhone, un dos renforcé en NYLON TR90, ainsi que des bordures conçues en alliage de polymère DynaShockP. Malgré son impressionnante capacité de protection, la coque DANA se distingue par sa finesse exceptionnelle pour une coque antichoc, avec une épaisseur d’à peine 1 mm. On soulignera également sa transparence remarquable.

Point forts

Une protection exceptionnelle qui absorbe les chutes jusqu’à 3 mètres de hauteur

Intégration de nombreuses technologies antichoc

Protection des boutons, de la caméra et de l’écran de l’iPhone

Parmi les coques antichoc les plus fines pour iPhone 15

Grande transparence grâce au matériau NYLON TR90

Précision remarquable dans les découpes au laser et les finitions

Compatibilité avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatibilité avec la charge MagSafe et la charge sans fil Qi

Points faibles

Le dos rigide de la coque peut se fissurer en cas de chute extrêmement brutale

La présence des micro-coussins d’air peut déplaire esthétiquement à certains utilisateurs

Où acheter la coque DANA ?

Coque DANA pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (37,99€ sur ShopSystem)

MIYIYQP – Coque pour iPhone 15 intégrale en aluminium



Cette coque intégrale en aluminium pour iPhone 15 offre une protection complète contre les chutes, les rayures et l’usure grâce à son dos rigide et ses coins renforcés. De plus, elle est équipée d’une béquille à l’arrière, ce qui vous permet de positionner votre iPhone en mode paysage sur une surface plane afin de visionner du contenu vidéo par exemple.

Points forts

Bonne protection de l’iPhone

Conception antichoc renforcée

Béquille à l’arrière de la coque

Protège la caméra et l’écran de l’iPhone

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Points faibles

La coque est lourde et imposante

Le design de la coque peut déplaire à certains utilisateurs

Incompatible avec la charge MagSafe

Où acheter la coque MIYIYQP ?

Coque MIYIYQP pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (29,00€ sur Amazon)

ORIGINAL – Coque iPhone 15 la plus fine du monde

La coque ORIGINAL pour iPhone 15 se démarque en étant l’une des coques les plus fines du monde, avec une épaisseur de seulement 0,33 mm. Ce remarquable exploit de design et d’ingénierie provient du fabricant français ShopSystem. Ce modèle minimaliste et discret est conçu pour protéger votre iPhone des rayures et de l’usure tout en préservant son élégance. La finesse de votre iPhone reste inchangée, tout comme sa légèreté. Il s’agit d’une coque idéale pour les utilisateurs précautionneux qui apprécient le design épuré d’Apple.

Points forts

La coque la plus fine au monde, avec une épaisseur de 0,33 mm

Préserve l’esthétique de l’iPhone (finesse et légèreté)

Protection contre les rayures, l’usure et les chutes légères

Découpes au laser et finitions d’une grande précision

Compatibilité avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatibilité avec la charge MagSafe et la charge sans fil Qi

Points faibles

La résistance de la coque peut varier en cas de chute importante

La coque est semi-rigide. À manipuler avec précaution lors de la mise en place et du retrait

Où acheter la coque ORIGINAL ?

Coque ORIGINAL pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (37,99€ sur ShopSystem)

PHANTOM – Coque iPhone 15 ultra-fine et transparente



La PHANTOM de ShopSystem est une coque ultra-fine et transparente, préservant au maximum le design de votre iPhone grâce à une épaisseur de seulement 0,33 mm, identique à celle de la coque ORIGINAL. Cette prouesse est rendue possible par l’utilisation du NYLON TR90 dans sa conception, garantissant une grande transparence. L’un des atouts majeurs de la PHANTOM réside dans sa capacité à ne pas jaunir au fil du temps, même après plusieurs années. Une caractéristique rare pour une coque transparente.

Points forts

Coque ultra-fine, avec une épaisseur de seulement 0,33 mm

Préserve intégralement le design de l’iPhone (couleur, finesse et légèreté)

Protection contre les rayures, l’usure et les chutes légères

Résistance au jaunissement au fil du temps, même après plusieurs années d’utilisation

Transparence grâce à l’utilisation du NYLON TR90

Découpes au laser et finitions d’une grande précision

Compatibilité avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatibilité avec la charge MagSafe et la charge sans fil Qi

Points faibles

La résistance de la coque peut varier en cas de chute importante

La coque peut glisser sur certains supports de voiture MagSafe

Où acheter la coque PHANTOM ? :

Coque PHANTOM pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (37,99€ sur ShopSystem)

MOBYAT – Coque intégrale avec support magnétique pour iPhone 15

Cette coque antichoc pour iPhone 15 protège efficacement contre les chutes importantes. Son dos possède un anneau en aluminium qui fait également office de béquille, afin d’utiliser votre iPhone en mode paysage lorsque vous le posez sur une surface plane. La coque est également équipée d’un couvercle coulissant qui protège l’appareil photo de l’iPhone.

Points forts

Très bonne bonne protection

Béquille au dos de l’iPhone

Solide et résistante en cas de chute

Protège la caméra de l’iPhone

Résiste bien aux rayures

Points faibles

La coque est épaisse et encombrante

Non compatible avec un verre trempé 3D

Incompatible avec la charge MagSafe

Où acheter la coque MOBYAT ?

Coque MOBYAT pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (63,45€ sur Amazon)

CARBON – Coque fine pour iPhone 15 en fibre de carbone

Cette coque est fabriquée en fibre de carbone tressée, offrant une épaisseur de 0,55 mm et une légèreté remarquable. Elle est conçue pour résister aux chocs et aux rayures tout en assurant une finition et un ajustement d’une grande précision. De plus, elle assure une protection efficace pour la caméra de l’iPhone tout en offrant une texture agréable au toucher, le tout dans un design épuré et sportif.

Points forts

Coque ultra-fine avec 0,55 mm d’épaisseur

Fabrication en fibre de carbone tressée de grande qualité

Excellente protection de l’iPhone face aux chocs et aux rayures

Finitions et ajustements de précision

Design épuré et sportif

Texture agréable au toucher et très bonne prise en main

Compatibilité avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatibilité avec la charge MagSafe et la charge sans fil Qi

Points faibles

La coque peut se casser en cas de chute très brutale, dû à la rigidité de la fibre de carbone

Où acheter la coque CARBON ?

Coque CARBON pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (59,99€ sur ShopSystem)

INVISIBLE – Coque pour iPhone 15 souple en silicone et transparente

La coque INVISIBLE, un modèle historique du fabricant français ShopSystem, possède un design souple avec une attention particulière portée à la préservation du design de l’iPhone. Fabriquée en silicone de grande qualité, elle offre une protection efficace contre les chutes tout en conservant une finesse remarquable, avec une épaisseur de seulement 0,77 mm.

Points forts

Coque fine d’une épaisseur de 0,77 mm

Souplesse pour une meilleure absorption des chocs

Excellent équilibre entre finesse et protection

Protection des boutons, la caméra et l’écran de l’iPhone

Découpes au laser et finitions d’une grande précision

Compatibilité avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatibilité avec la charge MagSafe et la charge sans fil Qi

Points faibles

Le silicone peut présenter une tendance au jaunissement avec le temps

Où acheter la coque INVISIBLE ?

Coque INVISIBLE pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (37,99€ sur ShopSystem)

Verre trempé iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max : notre sélection

Tout comme pour les coques, nous avons là-aussi sélectionné des modèles premium, proposés par le fabricant français ShopSystem. Ces modèles sont réputés pour leur fiabilité et leur résistance, mais aussi leur niveau de finition irréprochable, caractéristique de la marque.

Protection d’écran en verre trempé 3D pour iPhone 15

Ce verre trempé 3D pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (vendu à 29,99€ chez ShopSystem), compatible avec la plupart des coques de notre sélection possède un indice de dureté 9H, une transparence de 99% et des bords lisses incurvés noirs. Il protège parfaitement l’écran de votre iPhone 15 tout en étant très discret, avec une épaisseur de 0,33 mm seulement. Grâce à sa finesse et à son effet « invisible », il ne se verra presque plus une fois posé sur l’écran de votre appareil.

Protection d’écran en verre trempé 2.5D pour iPhone 15

Ce verre trempé 2.5D pour iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max (vendu à 19,99€ chez ShopSystem) est compatible avec toutes les coques de notre sélection. Il garantit une protection efficace de votre iPhone, avec une dureté de 9H et une transparence de 99%. Cependant, son esthétique est légèrement moins marquée que celle du modèle 3D.

Nous tiendrons régulièrement à jour cette liste lorsque de nouveaux modèles de qualité seront disponibles. Nous espérons que cette sélection vous aura permis de trouver la coque et le verre trempé idéaux pour votre iPhone 15. N’hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez.