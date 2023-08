L’Europe va investir plus de 100 milliards d’euros dans les puces électroniques

L’Union européenne va investir plus de 100 milliards d’euros dans sa politique de production de semi-conducteurs pour devenir autonome, a déclaré Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur.

En lien avec la stratégie du Chips Act, qui vise à porter la production de puces électroniques de l’Union européenne à 20% de la capacité mondiale d’ici 2030, « c’est plus de 100 milliards d’investissements qui sont maintenant programmés sur le territoire européen », a déclaré sur RTL le commissaire français. Et « oui nous tiendrons notre objectif, on va peut-être même l’atteindre en avance », a ajouté Thierry Breton. « C’est aujourd’hui plus de 68 projets dans 19 pays qui vont nous permettre donc de retrouver notre compétitivité et aussi notre autonomie stratégique », a-t-il résumé.

“Compétition”

Il s’agit d’« avoir en capacité de production sur le territoire européen, les microprocesseurs dont nous avons besoin », a ajouté Thierry Breton. « On avait cette capacité il y a 30 ans, on l’a perdue progressivement au profit de l’Asie (…) pour ne produire plus que 9% de la capacité mondiale ».

« Nous sommes en compétition : nous sommes en compétition avec l’Asie », et avec les États-Unis. « On ne peut plus vivre uniquement avec une sorte de naïveté en disant que, finalement, c’est le seul marché qui gagne », « il faut aussi accompagner ces investissements » qui « sont très lourds », a défendu le commissaire européen.