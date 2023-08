Les meilleures applications pour la Suisse

Il existe tellement d’applications mobiles différentes qu’il est parfois difficile de savoir lesquelles sont pratiques et utiles. Nous listons ici sept applications que vous trouverez les plus utiles pour la vie en Suisse.

Mobile CFF

Tous ceux qui utilisent les trains et autres moyens de transport public en Suisse ont besoin de cette application pour voyager sans ticket. Tout comme le couteau suisse, cette application est multifonctionnelle : vous pouvez voir les horaires, acheter des billets, trouver toutes les correspondances qui vous emmènent d’un point à un autre, et aussi voir si un train ou un bus a du retard.

Application de recherche de prix Comparis

La Suisse est notoirement chère, mais cette application d’un site de consommation indépendant bien connu vous permet de trouver les meilleures offres de 130 boutiques en ligne en Suisse. Il compare les prix de l’électronique, des appareils électroménagers, des équipements sportifs, des cosmétiques, des jeux et d’autres articles. D’autres applications de cette source affichent les meilleurs prix pour le logement et les voitures.

Twint

Si vous vivez en Suisse, vous connaissez probablement ce mode de paiement rapide et pratique. Twint est un excellent outil lorsque vous souhaitez transférer de l’argent du smartphone d’une personne à une autre, pour payer un achat dans un magasin, un restaurant ou n’importe où ailleurs. Pratiquement tous les commerçants en Suisse offrent la possibilité d’un paiement Twint. La seule exigence est que vous ayez un compte bancaire suisse.

Google Traduction

À moins que vous ne parliez couramment toutes les langues nationales de la Suisse, vous devrez rechercher des mots et des phrases lorsque vous voyagez d’une région à l’autre. Google Traduction peut tout traduire instantanément et comprend également une option d’image, vous permettant de prendre une photo d’un panneau ou d’autres formes de texte écrit et de recevoir une traduction dans la langue de votre choix. Dans un pays multilingue comme la Suisse, vous voulez vous assurer que rien ne se perd dans la traduction.

Météo Suisse

L’application du Service météorologique national est sûrement la plus précise et la plus fiable pour savoir si des conditions météorologiques mauvaises ou dangereuses telles que des orages violents, des vents ou des chutes de neige sont prévues pour votre région, en particulier si vous prévoyez des voyages ou des randonnées.

La Poste Suisse

Cette application vous permet de suivre les envois, d’écrire des cartes postales, de demander des timbres et d’effectuer de nombreuses autres tâches à partir de votre smartphone qui nécessitent normalement un voyage à la poste et très probablement une file d’attente.

Bet365 Suisse

L’application Bet365 s’avère être un outil utile pour les personnes résidant en Suisse, offrant une plateforme complète et pratique pour les amateurs de sport et les aficionados des paris. Grâce à son interface conviviale et à sa couverture étendue de divers événements sportifs du monde entier et des sports suisses, l’application permet aux utilisateurs de rester au courant de leurs équipes préférés en temps réel. Jouer avec Bet365 en ligne est idéal pour ceux qui, en Suisse, cherchent à améliorer leur plaisir sportif.