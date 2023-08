Remnant 2 a vendu un million de copies sur PC, Playstation et Xbox

C’est ce qu’on appelle un beau succès pour un jeu à budget moyen. Disponible depuis le 25 juillet dernier, Remnant 2 a visiblement trouvé son public puisque son éditeur Gearbox a annoncé que le titre s’est déjà écoulé à plus d’un million d’exemplaires. En une semaine seulement, donc.

David Adams, président du studio de développement Gunfire Games, a remercié les joueurs pour leur soutien, dans un communiqué : “C’était un voyage de plusieurs années pour nous et nous ne pourrions pas être plus heureux de voir les fans passer un si bon moment avec un jeu dans lequel nous nous sommes investis corps et âme.“

Aventure procédurale

Pour Yoon Im, président de Gearbox Publishing San Francisco, Remnant 2 a dépassé les espérances commerciales et critiques. “Nous nous réjouissons et sommes incroyablement reconnaissants envers la communauté de Remnant qui nous a soutenus, nous et l’équipe de Gunfire, tout au long du développement. A tous les nouveaux fans de Remnant qui ont rejoint notre communauté la semaine dernière, nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints dans cette aventure.“

Remnant 2 est un jeu de tir à la troisième personne qui propose une aventure scénarisée, mais procédurale : chaque partie lancée sera donc différente, changeant l’emplacement des ennemis, des mondes, des décors, des énigmes… Du rarement vu, donc !