Nothing refuse la tendance des smartphones pliables : pas de projet en vue !

Alors que les smartphones pliables gagnent en popularité, Nothing se démarque en refusant de suivre la tendance. L’entreprise a récemment annoncé qu’elle n’avait aucun projet de smartphone pliable. Découvrez les raisons de cette décision audacieuse et ses implications pour l’industrie des smartphones.

Résister à la tendance des smartphones pliables : Nothing reste indifférent

Dans une interview accordée à India Today, Carl Pei, le fondateur de Nothing, a déclaré qu’il n’était pas intéressé par la course des fabricants de smartphones pliables. Les marques telles que Samsung, Oppo, Honor, OnePlus et Vivo ont sauté sur cette tendance, et Apple devrait les rejoindre d’ici quelques années. En revanche, il semble que Nothing n’ait pas l’intention de développer des téléphones à écran pliable.

Selon des informations rapportées par le site Android Authority, Carl Pei, également ancien dirigeant de OnePlus, a fait une déclaration lors d’une interview avec la chaîne de télévision indienne India Today. Il a déclaré qu’il ne partageait pas l’enthousiasme pour ces nouveaux appareils. Il estime que les consommateurs ne sont pas particulièrement intéressés par cette innovation, déclarant : “Je pense que les fabricants essaient d’imposer cette innovation aux consommateurs”.

L’uniformité des smartphones : une réflexion sur leur ressemblance frappante

Carl Pei soulève un autre argument concernant les smartphones pliables, cette fois-ci au niveau du design. Selon le fondateur de Nothing, tous les appareils ont tendance à se ressembler, avec des améliorations mineures d’une génération à l’autre.

Pour ces raisons, Carl Pei déclare que Nothing n’est pas intéressé par le lancement d’un smartphone pliable, du moins pas dans un avenir proche. À la question de savoir si la marque britannique envisageait néanmoins de se lancer sur ce marché, le dirigeant s’est contenté de répondre : “Pas de sitôt“.

Une manière sans doute de ne pas s’engager trop fortement si Nothing décidait de lancer un modèle pliable dans plusieurs années. En attendant, Nothing a dévoilé ce mardi son nouveau smartphone, le Nothing phone (2).