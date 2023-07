Les meilleures applications pour envoyer des mails depuis un iPhone

Pour les plus anciens, vous vous souvenez sûrement : Apple n’était pas très ouvert à la concurrence en termes de messagerie électronique. Les premiers modèles d’iPhone disposaient d’une application Mail préinstallée qui ne laissait pas de place aux autres services de courrier électronique.

Depuis, il est devenu possible de télécharger d’autres applications de services mail pour iPhone directement sur l’App Store. Nous vous proposons dans cet article, de découvrir les meilleures applications mails à télécharger sur votre iPhone.

Proton Mail

Nous commençons par Proton Mail car c’est un service de messagerie électronique particulièrement soucieux de votre sécurité. Ses serveurs, situés en Suisse, en sont le témoin.

Proton Mail donne une grande importance à la confidentialité de ses utilisateurs, et ceci se voit dès l’inscription où aucune information personnelle n’est demandée. Les emails envoyés et reçus sont cryptés de bout en bout.

A l’heure où les données des utilisateurs sont grassement revendues aux annonceurs, Proton Mail fait figure d’alternative ambitieuse à tous les géants de la messagerie mail en regroupant déjà des millions d’utilisateurs à travers le monde.

De plus, il dispose de nombreuses fonctionnalités et d’une personnalisation offrant une expérience utilisateur unique et dynamique.

L’inconvénient est que la version gratuite est limitée, même si elle reste suffisante pour une utilisation classique.

Gmail

Gmail messagerie est l’un des services de courrier électronique les plus utilisés au monde. Téléchargeable gratuitement sur App Store, Gmail offre aux utilisateurs un grand nombre de fonctionnalités et une expérience fluide.

Le service de messagerie de Google disponible en application pour iPhone permet de prendre en compte plusieurs comptes, de recevoir des notifications en temps réel, de programmer des envois d’emails ou encore d’effectuer un tri automatique des messages.

Son interface est personnalisable et l’application est disponible en plus de 50 langues.

L’inconvénient de Gmail est le manque de confidentialité : les emails sont analysés, les données sont utilisées pour proposer aux clients des annonces adaptées.

Newton Mail

Newton Mail est un service de messagerie électronique destiné plus particulièrement aux professionnels. Son interface minimaliste permet d’accéder rapidement aux emails.

C’est une application compatible avec iCloud, Exchange, Gmail, Office 360 etc. Elle convient aux entreprises qui souhaitent un client messagerie fluide, rapide, clair et facile à organiser.

Ses fonctionnalités telles que l’envoi différé, le partage d’emails, la répétition ou encore les reçus de lecture sont un atout pour une utilisation en milieu professionnel.

Cependant, pour avoir accès à toutes les options, il faudra prévoir un abonnement de près de 50 €.

Yahoo Mail

Yahoo Mail fait partie des premiers services de messagerie électronique. Son application sur iPhone est encore largement utilisée. Elle s’intègre facilement avec les autres services Yahoo tels que Yahoo Agenda, Yahoo Actualités…

Son interface simple et conviviale offre une expérience fluide et agréable. Elle dispose des fonctionnalités les plus communes. Yahoo Mail se démarque notamment par sa grande capacité de stockage permettant de recevoir un grand nombre d’emails et de pièces jointes.

L’inconvénient est la présence d’annonces publicitaires, et la préoccupation quant à la confidentialité et la sécurité.