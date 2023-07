Flipper Zero : l’outil de piratage devenu viral sur TikTok

Le Flipper Zero a récemment fait fureur sur TikTok, mais ce gadget apparemment innocent est-il aussi inoffensif qu’il en a l’air ?

Lancé sur Kickstarter, le Flipper Zero a un design d’un jouet pour enfant, mais ne vous laissez pas abuser par son apparence – elle peut en effet être trompeuse. Cette petite centrale électrique est bien plus puissante qu’il n’y paraît.

Doté d’un petit écran monochrome et d’adorables graphismes de dauphins, ce gadget minuscule est un redoutable magicien de la cybersécurité. Si le Flipper Zero tombe entre de bonnes (ou de mauvaises) mains, il peut se frayer un chemin à travers divers appareils et systèmes.

La page Kickstarter du Flipper Zero le qualifie d'”appareil open source multi-outils pour la recherche et le test des protocoles radio, des systèmes de contrôle d’accès, du hardware et bien plus encore“. En termes simples ? Il est équipé de capteurs capables de sonder et d’interagir avec divers signaux RFID et NFC, de reproduire des cartes-clés et des signaux radio, et même de créer une simulation de signaux d’ondes secondaires pour une multitude d’appareils.

Il n’est pas étonnant que ce petit appareil fascinant soit devenu célèbre sur TikTok et d’autres réseaux sociaux. Tel un cheval de Troie, il cache une armée de fonctionnalités sous son apparence mignonne…

Que peut faire le Flipper Zero ?

Le Flipper Zero abrite des équipements radio et sans fil qui peuvent tromper les écrans ou même une Tesla. Actuellement, la trappe de chargement de Tesla utilise une fréquence particulière qui n’est généralement pas accessible au grand public. Cette fréquence étant disponible grâce sur l’appareil, des farceurs ont semé la pagaille dans les parkings…

Le Flipper Zero est même doté d’un système infrarouge, ce qui vous permet de le pointer et de manipuler les écrans dans les magasins. Ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas diffuser d’images sur les écrans eux-mêmes. Vous pourrez seulement les éteindre et les allumer, ou changer de chaîne, comme le ferait une télécommande de télévision.

En outre, le Flipper Zero possède également des broches GPIO sur le dessus de l’appareil. Ces broches d’entrée/sortie sont souvent présentes sur les microcontrôleurs et les Raspberry Pis. Elles peuvent accueillir des dispositifs externes, comme un module Wi-Fi, et être utilisées avec le large éventail d’outils de Flipper.

L’une des meilleures choses que nous ayons vues doit être l’émulateur Amiibo. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir un bonus Amiibo dans vos jeux Switch. À condition de copier vos Amiibo physiques sur le Flipper Zero au préalable.

Il est en grande partie inoffensif

Les inquiétudes en matière de sécurité viennent de personnes mal informées. Elles pensent que cela pourrait permettre à des personnes d’accéder à des choses qu’elles ne pourraient normalement pas contrôler.

En réalité, la majorité de ses fonctions peuvent être reproduites par un smartphone. Tout cela est donc un peu inoffensif et très amusant. Flipper Zero peut bien sûr être utilisé par des pirates, mais la majorité des utilisateurs n’iront pas aussi loin.

Lors de la lecture de cartes de crédit, le Flipper Zero ne stocke pas certaines informations essentielles. Vous n’obtiendrez que le numéro long de la carte et le type de carte. Vous ne pourrez pas utiliser ces données pour payer quelque chose, comme Apple Pay, car elles ne contiendraient pas les données de cryptage nécessaires pour effectuer la transaction.

Toutefois, si vous avez perdu un porte-clés ou vos clés, vous pouvez facilement utiliser le Flipper Zero pour le remplacer. Cela pourrait vous permettre d’économiser de l’argent, car vous pouvez stocker toutes vos clés numériques directement sur l’appareil. Vous pouvez ouvrir toutes sortes de portes et de portails, à condition de cloner les clés au préalable.

Le Flipper Zero est-il dangereux ?

Le Flipper Zero est un appareil extraordinaire qui a été assez mal compris sur les réseaux sociaux. Il sert à bricoler, à accéder aux portes et à tester la sécurité. L’appareil est destiné aux geeks et aux curieux de cybersécurité. Ce n’est qu’avec beaucoup d’efforts qu’il pourrait nuire au grand public…