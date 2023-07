Dyson V15 Detect Submarine : un nouvel aspirateur laveur balai révolutionnaire

Dyson a révolutionné le marché des aspirateurs grâce à des innovations remarquables. Jusqu’à présent, cependant, la marque était absente d’un secteur relativement nouveau. Il s’agit des aspirateurs tout-en-un, capables d’aspirer et de passer la serpillière sur les sols. Avec l’ambition de devenir la nouvelle référence en matière de propreté et de santé domestique, Dyson a lancé son dernier produit. Il s’agit du Dyson V15 Detect Submarine.

Dyson a véritablement révolutionné le secteur des aspirateurs traîneaux, puis a renouvelé l’exploit avec les aspirateurs balais. À chaque fois, la marque s’est démarquée en proposant des produits haut de gamme. Aujourd’hui, elle propose une gamme variée comprenant des purificateurs d’air, des ventilateurs, des appareils de chauffage, des sèche-mains et même des lisseurs de cheveux. Le fabricant britannique revient désormais à ses racines avec le Dyson V15 Detect Submarine. Un appareil polyvalent qui allie l’aspiration et le nettoyage en profondeur des sols.

Une révolution dans le domaine du nettoyage

Basé sur le récent aspirateur balai Dyson V15, ce nouveau produit est doté d’une nouvelle brosse de lavage qui, fidèle à la tradition Dyson, bénéficie d’un ensemble de technologies avancées. Cette brosse est dotée d’un système anti-enchevêtrement qui a déjà fait ses preuves sur le modèle V11.

De plus, une brosse motorisée en microfibre est spécialement conçue pour éliminer les éclaboussures et les taches tenaces. Le système d’humidification de la brosse comprend huit niveaux, dont une chambre pressurisée pour une distribution et une humidification optimales sur toute la largeur de la brosse.

En termes de capacité de nettoyage, outre un réservoir d’eau propre de 300 ml. Selon Dyson, ce réservoir permet de nettoyer une surface de 110 m². De plus, un second réservoir de 360 ml. est dédié à l’eau sale.

Dyson V15 Detect Submarine : aspiration puissante et filtration avancée

Dyson ne lésine pas non plus sur la puissance d’aspiration. Grâce à un moteur tournant à 125 000 tours/minute, l’appareil offre une puissance d’aspiration de 240 watts. La filtration des particules microscopiques est toujours présente, capturant 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron. En mode lavage ou aspiration, vous aurez également accès à un rapport détaillant le nettoyage effectué, y compris le type de particules éliminées.

Le Dyson V15 Detect Submarine vise à corriger les défauts de produits concurrents déjà bien établis. Cependant, avec un prix de vente prévu de 849 euros, il est en moyenne 50 à 25 % plus cher que ses concurrents les plus proches. En revanche, il offre un design plus compact et une multitude de technologies supplémentaires. Reste à savoir si ces innovations feront réellement la différence.