Google Pixel 8 & 8 Pro : charge améliorée, mais toujours pas satisfaisante ?

Les Pixel 8 et 8 Pro bénéficieraient d’une augmentation de leur taille de batterie ainsi qu’une amélioration de leur puissance de charge. De plus, ils seraient dotés de la technologie Wi-Fi 7.

Les détails sur la puissance de charge des Pixel 8 et 8 Pro

Les détails concernant les Pixel 8 et 8 Pro commencent à émerger progressivement grâce aux fuites. Après le lancement du Pixel 6, Google semble préconiser des évolutions mineures. Android Authority prétend détenir des informations sur les spécifications de la batterie et de la charge. Le site affirme avoir obtenu ces informations d’une source internet chez Google.

Les Pixels 8 et 8 Pro disposeraient d’une augmentation de puissance de charge de 4 W chacun. Cette information peut être surprenante, car il y’a une augmentation par rapport aux modèles précédents. En effet, le Pixel 8 passerait de 20 W sur le Pixel 7 à 24 W tandis que le 8 Pro atteindra une puissance de charge de 27 W par rapport aux 23 W de son prédécesseur. Cependant, ces chiffres restent en deçà des capacités de charge impressionnantes offertes par des marques chinoises telles que Xiaomi, Oppo, OnePlus et Vivo.

Les informations sur la capacité de la batterie des deux téléphones

La capacité de la batterie connaitrait également une augmentation de 5 %. Le Pixel 8 verrait sa capacité passer de 4270 mAh à 4485 mAh. Quant au Pixel 8 Pro, il bénéficierait d’une augmentation de seulement 24 mAh pour atteindre 4950 mAh. En ce qui concerne la charge sans fil, elle conserve les mêmes capacités que les modèles précédents avec une charge de 23 W en utilisant le chargeur propriétaire de Google et 12 W avec la technologie Qi.

D’après Android Authority, de nouvelles informations concernant les Pixel 8 et 8 Pro ont été divulguées. Selon cette source, les deux smartphones seraient équipés du Wi-Fi 7. Google aurait décidé de changer la puce Broadcom responsable du Wi-Fi et du Bluetooth. Alors que les Pixel 6 et 7 utilisaient le modèle BCM4389, les nouveaux modèles seront dotés du modèle plus récent BCM 4398. Ce dernier prend en charge le Wi-Fi 7. Par ailleurs, il faut souligner que cette norme n’a pas encore été finalisée.