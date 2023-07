Apple Vision Pro : même si vous avez le budget, il sera difficile de l’acheter

En raison de problèmes de production de son casque de réalité mixte, Apple prévoit de n’en vendre que 400 000 unités au cours des 12 premiers mois. L’objectif initial d’un million de modèles de l’Apple Vision Pro est donc loin d’être atteint.

Apple Vision Pro : une production limitée qui accroît la rareté

Initialement annoncé comme un casque de niche avec un lancement prévu uniquement aux États-Unis et un prix de 3 499 dollars. L’Apple Vision Pro devrait être encore plus rare que prévu.

Selon les informations du Financial Times, Apple a été contraint de réduire considérablement la production du Vision Pro par rapport à ses objectifs initiaux. Alors que le fabricant américain espérait produire un million de casques la première année, il ne pourra en fabriquer que 400 000, soit moins de la moitié. La raison principale en est Luxshare, l’entreprise chinoise chargée d’assembler le casque de réalité mixte. Celle-ci est d’ailleurs l’unique fournisseur d’Apple pour ce produit.

Une production nettement inférieure aux attentes initiales

Outre les difficultés d’assemblage du casque, qui se sont révélées plus complexes que prévu et devraient limiter la production à 400 000 unités en 2024, le Financial Times fait également état de problèmes de fabrication de composants. Deux fournisseurs chinois de certains composants du Vision Pro affirment qu’Apple n’a demandé que 130 000 à 150 000 unités pour la première année. Ce qui est bien en deçà des attentes initiales du fabricant américain qui prévoyait de vendre un million de casques Vision Pro en 2024. En outre, Apple aurait été déçu par la cadence de production insuffisante des écrans micro-Oled proposés par ses fournisseurs.

Selon le journal économique britannique, les objectifs de vente d’Apple pour son casque de réalité mixte étaient de vendre un million d’unités dans les douze premiers mois de commercialisation. Les estimations des analystes varient cependant considérablement, allant de 150 000 à 850 000 unités vendues.

En pratique, des ventes inférieures aux prévisions pourraient avoir plusieurs conséquences pour Apple. Elle pourrait conduire à une réduction des investissements de l’entreprise dans les futurs modèles haut de gamme. Surtout, elle pourrait freiner les projets d’Apple de proposer une version plus abordable en raison du faible retour sur investissement du casque Vision Pro.