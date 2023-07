Apple Plans : quelles sont les nouveautés de juin ?

Au cours du mois de juin, Apple Plans a fait une nouvelle mise à jour, introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci se trouve Business Connect, qui permet aux commerçants de créer leurs propres fiches comme sur Google Maps. La navigation à vélo a également été ajoutée et certains bâtiments de Paris sont désormais modélisés en 3D.

La fonctionnalité de Google pour les commerçants

Apple Plans ambitionne de rivaliser avec Google. En effet, cette application dispose de nouvelles fonctionnalités en particulier pour les commerçants. Apple enrichit l’application de navigation, notamment les touristes lors de leurs explorations de nouvelles villes. Les commerçants et autres établissements ont depuis longtemps la possibilité de créer et gérer leur fiche sur Google qui apparaît dans les résultats de recherche et sur Google Maps. Cette fiche leur permet de fournir des informations essentielles telles que :

Le site internet ;

Le numéro de téléphone ;

Les avis.

Il est possible d’avoir également les photos, les horaires et bien d’autres.

Apple Plan : nouvelle fonctionnalité pour les commerçants

Apple propose également la fonctionnalité de navigation depuis un certain temps, mais leurs fiches étaient émises à partir d’autres données et les commerçants ne pouvaient pas les gérer. Néanmoins, avec le lancement de Business Connect à Paris et à Lyon, les entreprises peuvent désormais prendre le contrôle de leurs fiches dans l’écosystème d’Apple. En effet, Apple Plan peut fournir des informations sur leurs honoraires, les notes, les évaluations, les prix, etc.

Elle dispose aussi d’une interface dédiée qui leur permet de modifier les informations, d’ajouter des photos et bien d’autres. Ce qui permet d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs d’Apple, que ce soit via Siri, Spotlight, Safari ou Forfaits Apple. Les commerçants auront même la possibilité de promouvoir les offres spéciales limitées grâce à la fonctionnalité Showcases.

Cette nouveauté disponible uniquement aux États-Unis permet d’avoir accès à des statistiques de consultation et l’interaction afin d’optimiser leur page. De plus, Apple a mis à disposition une API qui automatise les mises à jour ou modifie la page à partir d’autres services. Pour promouvoir cette fonctionnalité, la marque a collaboré avec des partenaires et des guides touristiques dans plusieurs villes.

Apple Plans : nouvelles fonctionnalités pour les automobilistes, cyclistes et piétons

Jusqu’à présent, Apple Plans proposait uniquement la navigation à pied et en voiture. Cependant, elle possède désormais de nouvelles fonctionnalités. Cela dit, lorsque vous consultez un itinéraire, vous pouvez désormais voir des informations telles que le type de route (piste, route, voie), le dénivelé et l’altitude. Ces informations vont vous permettre d’éviter les voies très fréquentées par les voitures.

Apple a aussi annoncé la compatibilité avec l’Apple Watch pour les utilisateurs du vélo. Une autre fonctionnalité essentielle est le guidage vocal qui vous permet de recevoir des instructions pendant votre trajet. Ce qui vous évite de devoir regarder votre téléphone pour suivre l’itinéraire. De plus, les utilisateurs des pistes les plus intensifs ont la possibilité de choisir le mode de navigation par défaut pour leur vélo.

Apple a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité appelée « Expérience détaillée » sur Apple Plans à Paris. Elle permet aux utilisateurs de visualiser les éléments tels que les passages piétons, la végétation, l’altitude, les tracés des transports en commun, les différentes voies de circulation, etc. Elle comprend aussi des bâtiments en 3D de Paris comme la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, etc. Pour ce qui est de la navigation en voiture, Apple a aussi amélioré la vue des trajets. Lors d’une sortie prochaine, la vue se rapproche pour afficher en plus grand la voie à emprunter ainsi que la direction à prendre. Il faut souligner que Google propose une fonctionnalité similaire appelée « Vue immersive » et Paris en bénéficiera.