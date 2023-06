Elon Musk veut des implants cérébraux chez l’humain dès cette année

Une révolution ou un nouveau délire d’Elon Musk ? Le milliardaire américain, fondateur de SpaceX, Paypal, Tesla… est aussi le propriétaire de l’entreprise Neuralink, qui développe des implants neuronaux pour l’être humain. La société vient d’obtenir il y a quelques semaines l’autorisation de la part des autorités des Etats-Unis pour tester ses implants sur des humains.

Guérir les maladies

« Nous espérons que, plus tard cette année, nous ferons notre première implantation d’une puce chez l’humain, pour quelqu’un qui a une forme de tétraplégie », a détaillé Elon Musk, interrogé par un enfant et son père à la fin d’une séance de questions-réponses devant 3600 personnes au Dôme de Paris à l’occasion de VivaTech, le plus grand salon technologique en Europe. « Je veux rassurer tous ceux qui peuvent être effrayés par Neuralink. Cela sera un processus assez lent », a-t-il ajouté.

L’objectif d’Elon Musk est de faire communiquer cerveau et ordinateur, et ainsi créer “l’augmentation” que décrit de multiples oeuvres de science-fiction. Le milliardaire voudrait ainsi aider des personnes paralysées à remarcher, ou des gens atteints de maladies neurologiques comme Parkinson à vaincre ces dernières. Mais de nombreux contestataires craignent un contrôle du cerveau, à terme, par les technologies. Quoiqu’il en soit, ce n’est pas encore pour tout de suite, mais ça se rapproche.