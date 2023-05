Découvrez la Galaxy Watch 6 Classic et sa jolie lunette rotative

En juillet, Samsung prévoit de dévoiler deux montres connectées : la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic. La version Classic pourrait marquer le retour de la lunette rotative mécanique, abandonnée l’année précédente.

La prochaine conférence Galaxy Unpacked de Samsung est prévue pour le mois de juillet, un peu plus tôt que d’habitude. Cette occasion serait propice à la présentation des nouveaux smartphones pliables de la marque, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. De plus, il est probable que les montres connectées, à savoir la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic, soient également à l’ordre du jour.

Reviendrons-nous à l’utilisation de la lunette rotative sur les montres connectées de Samsung ?

Le leaker OnLeaks a révélé sur MySmartPrice le design possible de la Galaxy Watch 6 Classic, marquant le retour tant attendu de la lunette rotative physique. Celle-ci avait été supprimée l’année précédente. Cette caractéristique était absente des modèles Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

Un autre changement, qui n’est peut-être pas très remarquable, est le changement de nom du modèle haut de gamme. L’année dernière, Samsung avait présenté la Galaxy Watch 5 Pro, mais cette année, l’entreprise fait marche arrière en adoptant le nom de modèle “Classic“.

Informations disponibles sur la Galaxy Watch 6 Classic

Plusieurs fuites ont déjà révélé des informations sur cette smartwatch. Pour commencer, on s’attend à ce que plusieurs options de bracelets soient disponibles lors de sa sortie. En ce qui concerne les caractéristiques matérielles, l’appareil devrait être doté d’un écran Super Amoled de 1,47 pouce, offrant une résolution de 470 par 470 pixels. Cela représente une légère amélioration par rapport à l’année précédente.

L’autonomie de la batterie devrait être améliorée grâce à une batterie de plus grande capacité. Elle passe de 361 mAh à 425 mAh par rapport à l’année dernière. Un autre changement important est à noter. Elle devrait être proposée en deux tailles différentes : 42 mm et 46 mm, contrairement à la Galaxy Watch 5 Pro.